Stadia Pro : Google propose désormais une version d’essai sans carte bancaire

Google a changé les conditions pour essayer le service Stadia Pro : désormais, il ne sera plus obligatoire d’enregistrer une carte bancaire. Un simple compte Google suffit. Cependant, la durée d’une session sans moyen de paiement n’est que de 30 minutes seulement. Pour profiter pleinement du mois d’essai gratuit, le carte de crédit est toujours demandé avant de commencer à jouer.

Tous les joueurs souhaitant s’aventurer dans le jeu vidéo en streaming le savent : il faut une bonne connexion à Internet pour profiter d’un excellent niveau de service. Sinon, le flux vidéo n’est pas de bonne qualité et le temps de réponse est trop long. Ce qui offre évidemment une expérience dégradée. D’autant que des services tels que Stadia promettent des graphismes pouvant atteindre le 4K HDR avec du son en 5.1 Surround. Stadia, de Google, préconise une connexion minimum de 10 Mb/s et un débit de 35 Mb/s pour jouer en 4K.

Comment savoir si votre connexion est suffisante pour jouer à Stadia ? Vous avez bien évidemment les outils de tests techniques proposés par Google. Mais rien ne vaut vraiment une vraie séance de jeu pour mesurer la qualité de l’image et le temps de réponse. Pour cela, Google propose aux nouveaux utilisateurs de Stadia d’essayer gratuitement la version Pro de son service pendant un mois. Et si vous n’êtes pas convaincu, vous passez à la version standard.

Rappelons que Stadia Pro permet de jouer instantanément (pas de fil d’attente), d’acheter des jeux en bénéficiant d’une promotion et même de jouer totalement gratuitement à certains titres. Or, jusqu’à présent, Google imposait aux utilisateurs de saisir une carte bancaire avant de tester Stadia Pro. « Pas de bras. Pas de chocolat. » Et ce même si vous n’alliez rien dépenser lors du mois d’essai.

Une possibilité d'essayer le service sans carte bancaire, mais…

Récemment, Google a effectué un léger changement. Il est désormais possible, au moins outre-Atlantique (mais la fonctionnalité devrait arriver d’ici peu en Europe), d’essayer Stadia Pro sans carte bancaire. Si vous n’avez jamais bénéficié de l’essai de 30 jours et que vous avez un compte Google, rendez-vous sur Stadia et cliquez sur Essayer Maintenant. Au lieu de vous demander un numéro de carte bancaire, le service affiche alors le logo, puis l’interface du service où vous pouvez lancer l’un des jeux proposés sans frais supplémentaire avec Stadia Pro.

Il y a évidemment un non-dit. Une sessions d’essai sans carte bancaire ne dure qu’une demi-heure. Oui, 30 minutes. C’est le temps que la firme laisse aux joueurs pour lancer rapidement un jeu et essayer en vrai le service et pour mesurer la qualité de votre connexion. Une fois les 30 minutes écoulées, vous êtes éjecté du service. Pour continuer d’utiliser le service, vous devez souscrire à l’offre d’essai gratuite d’un mois. Avec saisie de la carte bancaire.

