Resident Evil 8 Village : le mode multijoueur RE Verse n’arrivera que cet été

Resident Evil 8 Village devait être accompagné par la sortie de RE Verse, un mode multijoueur mettant en scène différent décors et personnages de la saga. Finalement, ce dernier sortira l’été prochain, a annoncé Capcom. Un mal pour un bien, le jeu manquant clairement de finition.

La situation autour de RE Verse a toujours été un peu floue. Lors de sa présentation, Capcom avait laissé entendre qu’il s’agissait d’un mode multi de Resident Evil 8 Village, puis on a appris que c’était un jeu à part offert avec le titre principal. Ce titre multijoueur n’a jamais eu de date de sortie, mais tout laissait à penser qu’il arriverait en même temps que Resident Evil 8. Ce ne sera pas le cas. Capcom a en effet publié une courte note nous informant qu’il sortirait dans le courant de l’été 2021.

Nous notons également que ce sera un jeu dédié à la PS4, la Xbox One et au PC. Il n’aura donc pas de version optimisée sur les nouvelles consoles, qui pourront tout de même le faire tourner grâce à la rétrocompatibilité. Notons que ceux qui auront acheté Resident Evil 8 auront toujours la joie de jouer sans surcout à RE Verse.

RE Verse n'a pas convaincu lors de sa beta

Pour rappel, RE Verse est un jeu d’action à la troisième personne exclusivement multijoueur. 4 à 6 joueurs se retrouvent sur des cartes reprenant les lieux emblématiques de la série, comme le commissariat de Resident Evil 2, pour s’affronter. Le titre a déjà eu le droit à sa beta et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’était pas fameux. Le jeu manque clairement de punch et d'intérêt. Les retours mitigés sur ce premier essai grand public ont sans doute poussé Capcom à réajuster le tir et donc à le décaler.

Resident Evil 8 Village, lui, sortira bien à la date prévue. Le nouveau volet de la saga sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia le 7 mai prochain. Pour rappel, il rependra la vue à la première personne de RE7 et nous plongera dans un village perdu en Transylvanie.

