Fornite : du 120 FPS sur iPad Pro et une nouvelle arme grâce à la MAJ 11.4

Fortnite accueille la mise à jour 11.4. Cette update intègre une nouvelle arme, le fusil d’assaut lourd, ainsi qu’un mode 120 FPS à destination des iPad Pro. Bien entendu, ce patch apporte également son lot de correctifs et réajustements.

Le Chapitre 2 de Fornite poursuit tranquillement son cours, et ce même si les joueurs commencent un peu à tourner en rond. En guise d’apéritif avant l’arrivée d’une saison 2, Epic Games a déployé une nouvelle mise à jour le 15 janvier 2019. Au programme de cette update 11.4, une nouvelle arme, des fonctionnalités inédites, un mode 120 FPS à destination des iPad Pro et évidemment une fournée de correctifs et ajustements.

Les vétérans du roi des free-to-play seront donc ravis d’apprendre que le fusil d’assaut lourd fait son grand retour. Cette arme appréciée des joueurs pour sa stabilité et sa puissance saura probablement se trouver une place dans le Tier S (ndlr : terme faisait référence aux meilleurs armes du jeu). En parallèle, le jeu se dote également d’une fonctionnalité inédite : la commande « Remplacer par un équivalent ».

Du 120 FPS oui, mais en « Moyen » seulement

Depuis les établis, il est désormais possible de troquer son arme contre une autre de la même catégorie. Utile dans le cas où vous préféreriez le fusil d’assaut lourd plutôt que le fusil d’assaut normal par exemple. À noter que cette fonctionnalité reste inaccessibles dans les modes compétitifs, afin d’éviter tout déséquilibrage. Enfin, Fortnite se dote d’un mode 120 FPS sur iPad Pro.

Disponible depuis le mois de décembre en 60 images par secondes sur iPhone XS Max, iPhone XR et iPad Pro, le jeu sera donc désormais plus fluide sur la dernière tablette d’Apple. Une performance rendue possible grâce à la puissance notamment du processeur A12X et de la technologie ProMotion d’Apple. Attention néanmoins, passer en 120 FPS réduira automatiquement la qualité graphique sur le réglage « Moyen ». Jouer en High ou en Ultra le tout en 120 FPS demande bien trop de ressources pour l’heure.

Dernière précision, les joysticks L3 et R3 sont désormais reconnus par Fortnite sur les manettes iOS compatibles comme la Dualshock 4 de Sony ou la manette Xbox One de Microsoft. En outre, parmi les diverses améliorations apportées, on note une réduction des chutes de FPS et de saccades sur la version mobile du jeu, ou encore la correction d’un problème qui faisait que les joueurs sur mobile étaient bloqués dans une boucle sur l’écran de sélection du mode de tir.

