Destiny 2 sur Stadia : les joueurs préférent y jouer sur Steam, PS4 et Xbox One

Google Stadia ne peut plus compter sur Destiny 2. Le FPS phare de Bungie n’attire plus les utilisateurs. Avec une perte de plus de 58%, le titre passe sous la barre des 8500 joueurs actifs. Ces chiffres de fréquentation en berne peuvent représenter des premiers indices sur la santé de Stadia et sur le comportement des joueurs.

Google Stadia a connu un lancement compliqué que certains ont même qualifié de flop monumental. Quoiqu’il en soit, la firme de Mountain View essaie tant bien que mal de rectifier le tir, en améliorant continuellement son service de cloud gaming. Les abonnés Stadia Pro vont pouvoir en janvier 2020 garnir leur ludothèque de deux jeux gratuits supplémentaires, à savoir Rise of Tomb Raider : 20 Year Celebration et Thumper. Ce qui monte le nombre de jeux « offerts » à 5, avec notamment Destiny 2 dans le lot.

Et c’est justement le FPS phare de Bungie dont nous allons parler aujourd’hui. Selon nos confrères du site Forbes, le titre n’attire plus les utilisateurs Stadia. Entre le lancement du service de cloud gaming en novembre 2019 et la fin du mois de décembre, Destiny 2 a perdu la moitié de ses joueurs, exactement 58,7% pour être précis. Les gardiens (ndlr : nom des personnages que vous incarnez dans Destiny) ont vu leurs rangs décimés, passant de 19 400 à 8 020.

Une perte de fréquentation impressionnante

Comme le précise l’auteur, la fréquentation du jeu a également chuté sur les autres supports (PC, PS4, et Xbox One) mais pas dans de telles proportions. À titre de comparaison, le nombre de joueurs sur PC est passé de 454 000 à 437 000 sur la même période. Comment expliquer ces chiffres ? D’après le rédacteur de Forbes Paul Tassi, il y a trois raisons possibles :

En premier lieu, les joueurs possèdent déjà le jeu sur une autre plateforme (le jeu est sorti le 6 septembre 2017 pour rappel) et pour des raisons de performances pures, ils ont préféré poursuivre leurs progressions sur console ou PC. Destiny 2 propose le crossed-saved et de fait il est possible de retrouver sa sauvegarde sur n’importe quel support

La seconde raison avancée nous paraît un peu tirée par les cheveux. Selon lui, le problème viendrait des nouveaux joueurs Stadia, qui débarqueraient sur Destiny 2 pour la première fois et qui ne connaîtraient pas les mécaniques du jeu. Pour Paul Tassi, ces débutants resteraient en mode exploration et ne participeraient pas aux activités de groupe comme les assauts ou les raids (qui nécessitent respectivement trois et six joueurs). De fait, il serait compliqué de trouver des partenaires pour ces différentes missions

Troisième hypothèse, Stadia est en perte de vitesse et Destiny 2 ne fait que refléter cet état

Des chiffres à nuancer

Reste que cette théorie est difficile à vérifier en s’appuyant uniquement les chiffres de Destiny 2. Les joueurs peuvent certes déserter le titre de Bungie, cela ne veut pas pour autant dire qu’ils abandonnent Stadia. Il faut rappeler que le FPS a plus de deux ans, et hormis les nouveaux venus, la plupart des joueurs ont retourné le jeu en long, en large et en travers sur d’autres supports.

L’arrivée d’autres titres majeurs comme Red Dead Redemption 2, Final Fantasy XV, Rise of The Tomb Raider ou Borderlands 3 ont également motivé les utilisateurs à délaisser leur rôle de gardien pendant quelques temps. Il serait intéressant de comparer les chiffres de fréquentation des autres jeux disponibles sur Stadia pour vérifier ou non si les joueurs ont effectivement migré vers d’autres titres ou mis le service de cloud gaming de côté.

Par ailleurs, nous pourrons bien mieux juger de la popularité ou non de Stadia lors de la sortie de titres inédits comme Cyberpunk 2077, puisque le FPS/RPG de CD Projekt RED est prévu sur Stadia, PC, Xbox One et PS4 pour le 16 avril 2020.

