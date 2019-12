Google Stadia : tous les Chromecast Ultra sont enfin compatibles

Google Stadia peut désormais s’utiliser avec n’importe quel Chromecast Ultra. Google vient de déployer une mise à jour logicielle qui rend les anciens modèles compatibles avec sa plateforme de Cloud Gaming. Jusqu’ici, seul le Chromecast Ultra fourni dans le kit de démarrage était compatible.

Attendu comme un grand virage dans l’univers du gaming, Google Stadia n’a pas connu un départ de tout repos. Tout le monde s’accorde à dire que la firme de Mountain View s’est précipitée pour lancer sa plateforme. On en veut pour preuve les nombreuses fonctionnalités non disponibles au lancement et le catalogue encore trop maigre, sans compter le fait qu’il faut payer les jeux plein pot en plus de l’abonnement. Et même chez Google, ce lancement est déjà perçu comme un échec à en croire les indiscrétions. Pour autant, la firme s’active toujours pour proposer un tableau complet qui soit fidèle aux promesses de départ.

Pour profiter de Stadia sur un téléviseur, il était nécessaire de passer par le Chromecast Ultra disponible dans l’un des packs de démarrage. Il y a quelques semaines, certains redditeurs affirmaient avoir pu forcer la compatibilité des anciens Chromecast Ultra via un nouveau firmware. Aujourd’hui, la mise à jour est déployée officiellement par Google.

Il se pose toujours un problème de compatibilité avec de nombreux appareils. Google Stadia n’est toujours pas compatible avec Android TV. La firme demande aux joueurs de patienter jusqu’en 2020 et visiblement la compatibilité arrivera avec Android 11 vers le mois de septembre. En attendant, il aurait été intéressant de pouvoir streamer les jeux sur une TV connectée via la fonctionnalité Google Cast sans passer par un Chromecast Ultra. Mais Google rappelle que cette fonctionnalité intégrée aux Smart TV ne prend pas en charge le service de Cloud Gaming et promet de continuer à étendre la compatibilité à de nombreux appareils dans les mois à venir.

If you have access to Stadia already, we have some good news to share. We have rolled out an update to existing Chromecast Ultras that allow them to work with Stadia. Grab your Stadia Controller, sync it to any Chromecast Ultra & start playing on an additional TV in your house.

