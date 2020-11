Stadia : Google offre le Chromecast Ultra et la manette aux clients YouTube Premium

Vous êtes intéressé par Stadia êtes client YouTube Premium ? Google propose en ce moment d'obtenir le pack Stadia Premiere Edition avec Chromecast Ultra et manette gratuitement.

Google vient de lancer une offre très intéressante pour les joueurs qui sont déjà clients de YouTube Premium depuis au moins le 6 novembre 2020. La plateforme leur offre le pack Stadia Premiere Edition qui inclut 3 mois d'abonnement Stadia Pro, un Chromecast Ultra et une manette Stadia Controller. Initialement limitée aux USA, Canada et Royaume-Uni, l'offre est en cours de déploiement en France, en tout cas à en croire le subreddit de Stadia en source de cet article.

Pour profiter de l'offre, il vous faut ne pas être abonné à Stadia Pro, et avoir été abonné à YouTube Premium depuis au moins le 6 novembre 2020. On le souligne, il est inutile de se ruer maintenant sur l'abonnement YouTube Premium pour obtenir le pack Stadia Premiere Edition, vu que c'est déjà trop tard. Les clients concernés par l'offre reçoivent normalement un email promotionnel, avec une date limite (fixée au 31 décembre 2020 sur ceux que nous avons pu consulter).

Le pack Stadia Premiere Edition offert aux clients YouTube Premium depuis au moins le 6 novembre

Mais si vous remplissez les conditions et n'avez toujours pas reçu d'email, vous pouvez tenter de vous rendre sur ce lien qui permet de lier l'offre à votre compte(et retenter dans les prochains jours vu que le déploiement semble en cours). Vous recevrez alors un email qui vous demande d'attendre l'arrivée d'un second email pour activer l'offre sur votre compte. YouTube Premium permet notamment de ne plus voir de publicités sur la plateforme, d'accéder à YouTube Music ainsi que des fonctionnalité plus avancées sur smartphone.

Le pack Stadia Premiere Edition offert dans le cadre de cette promotion est normalement vendu 99,99 €. La promotion est bienvenue : on voit régulièrement passer des offres pour les abonnés YouTube Premium, mais ces dernières ne s'exportent généralement pas jusqu'en France. Lors de sa dernière campagne en date, Google avait ainsi offert une enceinte Nest mini à ses clients YouTube Premium, mais uniquement aux Etats-Unis, Australie, Royaume-Uni, Autriche et Allemagne.

Source : Reddit