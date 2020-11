Assassin’s Creed Valhalla débarque sur Stadia le jour de son lancement sur console

Comme prévu, Assassin’s Creed Valhalla est sorti le 10 novembre sur les consoles de salon et sur PC. Mais il est également proposé ce même jour sur Stadia, le service de jeu en streaming de Google. Le jeu est proposé en trois versions : standard, Gold et Ultimate. Les prix pratiqués sont les mêmes que sur les autres plates-formes.

Après Far Cry 5 et Far Cry New Dawn, arrivés la semaine dernière, Ubisoft continue d’apporter son soutien à Stadia, la plate-forme de jeu en streaming de Google. Le jour de la sortie mondiale sur PC, PlayStation et Xbox, Assassin’s Creed Valhalla débarque également sur Stadia. Ce fut également le cas de Watch Dogs Legion, que les joueurs Stadia peuvent acheter depuis le 29 octobre au prix de 70 euros.

Le nouvel épisode de la saga des Assassins est donc disponible dès à présent pour tous les joueurs, titulaire ou non d’un abonnement Pro. Son prix est identique sur Stadia que sur PS5 ou Xbox Series X : 60 euros en version standard. Les autres versions du jeu sont également proposées : 100 euros pour la version Gold, qui inclut le Season Pass, et 120 euros pour la version Ultimate. Cette dernière inclut des contenus additionnels (et optionnels). Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de réduction spéciale pour les membres Stadia Pro.

Pour rappel, Assassin’s Creed Valhalla est le dernier né de la sage des Assassins d’Ubisoft. Celui-ci vous propose d’incarner Eivor, un guerrier viking qui débarque en Angleterre pour y installer son nouveau foyer. Un épisode beaucoup plus sombre que les précédents (peut-être même plus que Rogue), qui fera la part belle aux enchainements à deux mains et à une certaine sauvagerie. Retrouvez en fin d’article le trailer Stadia du jeu.

Un partenariat fort entre Google et Ubisoft

Les rapports entre Ubisoft et Google ont toujours été très bons. Rappelons que la firme de Mountain View s’est appuyée sur Assassin’s Creed Odyssey pour réaliser ses tests techniques de jeu en streaming. La complicité des deux sociétés n’est donc plus à prouver. Le fait que Valhalla soit disponible en même temps sur Stadia et sur les plates-formes de jeu plus traditionnelles est également un signe.

Outre Immortal Fenyx Rising, dont la démo jouable est d’ores et déjà disponible sur la plate-forme de Google, il ne serait pas étonnant que tous les autres grands lancements d’Ubisoft soient également prévus sur Stadia. Nous pensons notamment à Far Cry 6 ou à Rainbox Six Quarantine, tous deux reportés à l'année prochaine.

Source : 9to5Google