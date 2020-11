Spotify fonctionne maintenant sur l’Apple Watch sans avoir besoin d’iPhone

L’application Spotify sur l’Apple Watch propose désormais une nouvelle option : la possibilité de streamer de la musique directement depuis la montre connectée. Plus besoin de passer par l’iPhone pour profiter de ses chansons préférées.

Spotify accueille aujourd’hui une grosse amélioration sur sa version Apple Watch. La possibilité de streamer de la musique directement depuis la montre, sans passer par un iPhone. Une fonctionnalité déjà présente chez la concurrence, comme Pandora ou Apple Music, mais qui a eu du mal à arriver sur le service d’origine suédoise.

Il est ainsi possible d’écouter de la musique sur sa montre en passant directement via la 4G ou alors le Wifi. En tout cas, des utilisateurs commencent à recevoir cette mise à jour actuellement. Elle avait déjà été beta testée dans le courant du mois de septembre par une poignée de chanceux. La mise à jour devrait arriver sur votre application dans les prochaines heures si ce n’est pas déjà fait. Cela signifie donc qu’il ne sera plus indispensable de prendre son téléphone pour aller faire du sport et écouter de la musique, puisque la montre sera de terminal dédié à l’écoute. Il est aussi possible d’utiliser les haut-parleurs de l'appareil au lieu d'un casque.

Spotify en retard

Dans tous les cas, Spotify rattrape maintenant son retard avec cette fonctionnalité. Lancée en 2018, l’application du géant suédois a toujours été un peu délaissée sur l’Apple Watch. Pourtant, il y a déjà eu quelques améliorations avec le temps, notamment la prise en charge de Siri. Mais il y avait encore cette fonctionnalité à ajouter pour être au niveau de Pandora ou d’Apple Music sur ce segment.

Spotify s’améliore par petites touches avec le temps, que ce soit sur l’Apple Watch ou sur les autres plateformes. Par exemple, le service a ajouté il y a quelques semaines la possibilité de trouver une chanson en recherchant seulement ses paroles. Une petite fonctionnalité sympa si vous avez une musique coincée dans la tête. Des Group Sessions ont également été mis en place, comme le fait d’avoir plus de 10 000 titres dans une bibliothèque. Tout cela va de paire avec une augmentation du prix du service qui devrait augmenter dans certains pays prochainement.