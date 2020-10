Google Play Music ferme définitivement ses portes, place à YouTube Music

Ce n’était plus qu’une question de jours. Plusieurs années après avoir démarré la transition vers Youtube Music, Google Play Music vit en ce moment ses dernières heures. Pour ceux qui n’ont pas pu lui dire au revoir, l’application laisse heureusement la possibilité de récupérer ses données.





Google fait table rase de ses échecs et dit adieu à Play Music. Est-ce une stratégie de la part de Google pour rattraper son retard derrière Spotify qui a eu raison de l’application de streaming ? Difficile à dire, et l’écran blanc qui accueille désormais certains des utilisateurs du service n’apporte pas de réponse. Il est temps de se faire une raison : Google Play Music tire sa révérence et commence peu à peu à interdire l’accès à sa plateforme.

On ne peut pas vraiment dire que la surprise soit au rendez-vous. Google n’a jamais caché sa volonté de se séparer de son lecteur musical en faveur de Youtube Music. L’année dernière déjà, cette dernière remplaçait GPM en étant directement intégrée aux appareils Android.

Si vous n’avez pas encore été témoin de la mort de votre lecteur favori, voici ce qui vous attend : un simple logo GPM qui se transforme lentement en celui de Youtube Music. Si jamais le message n’a pas été assez clair, un texte vous invite à transférer votre librairie vers le nouveau favori de Google, après annoncé que le service n’est désormais plus disponible.

Google Play Music propose une option simple et rapide pour migrer vers Youtube Music

Un bouton donne en effet la possibilité de migrer automatiquement l’ensemble de votre bibliothèque vers Youtube Music. Un deuxième propose de « gérer vos données ». Celui-ci permet de télécharger les morceaux de votre librairie et d’effacer l’historique de recommandations. Le widget disparaît ensuite comme par magie de l’écran d’accueil de votre smartphone.

Il sera alors impossible d’écouter la musique que vous aviez téléchargée sur l’application pour une lecture hors-ligne. Cette dernière continuera tout de même d’occuper de l’espace de stockage. Pour l’effacer, il suffit de désinstaller l’application ou de se rendre dans les paramètres de celle-ci. Pour les plus nostalgiques qui souhaitent encore profiter un peu de la plateforme, il existe une dernière solution : désinstaller les mises à jour et réinstaller une ancienne version de GPM en empêchant la mise à jour automatique.