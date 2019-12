Youtube Premium : Google cherche à fidéliser ses abonnés à tout prix en offrant des Nest Mini

Google offre à ses abonnés Youtube Premium des enceintes connectées Nest Mini. Une offre intéressante et intéressée à la fois, puisque ce cadeau n’est pas anodin. Google veut s’assurer que ses clients n’aillent pas chez la concurrence pour s’équiper en station connectée, comme Amazon et son Echo par exemple.

Cela devient une habitude. Déjà en 2017, Google distribuait gratuitement des Google Home Mini (aujourd’hui devenu Nest Mini) à la pelle. Le constructeur remet ça pour ses fêtes de fin d’années et lance une offre généreuse à destination des abonnés Youtube Premium, Youtube Music Premium et Google Play Musique. Les témoignages commencent à affluer sur le net, et plusieurs personnes attestent avoir reçu un message de Google peu de temps après s’être connecté à leurs services préférés.

« Voici un cadeau pour vous, nous vous offrons un Nest Mini pour vous remercier d’être membre », peut-on lire sur le message de Google. Il suffit de cliquer sur En Profiter pour être immédiatement redirigé sur la page dédiée du Google Store, avec le code promotionnel déjà pré-rempli faisait passer la facture de 59€ à 0€. Cette offre court jusqu’au 24 janvier 2020 et seuls « les utilisateurs qui disposent d’un abonnement payant individuel, étudiant ou famille (y compris les titulaires du compte principal et les personnes à leur charge) à Youtube Premium, Youtube Music Premium ou Google Play Music à la date du 4 décembre 2019″. Inutile donc de vous inscrire maintenant pour tenter d’avoir le cadeau.

À lire également : Google va lancer le Nest Mini, un Google Home Mini avec un meilleur son et un port jack

Un cadeau pour s’assurer que les clients n’aillent pas voir la concurrence

Cette offre est généreuse, c’est indéniable. Un Google Nest Mini coûte d’ordinaire une soixantaine d’euros, soit près de 6 mois d’abonnements à l’un de ces services premium. Néanmoins, avec ce cadeau Google s’assure d’équiper ses clients avec sa propre enceinte connectée. Et le constructeur s’assure par la même occasion que ses abonnés n’iront pas chez la concurrence, Amazon en tête, pour acheter une enceinte connectée.

Plus qu’un cadeau, Google met les moyens pour fidéliser ses clients. Besoin d’une enceinte connectée pour profiter de votre compte Youtube Premium ? On vous la donne. Et puis évidemment, la firme de Mountain View s'empressera de récupérer au passage les données personnelles de ces nouveaux utilisateurs via les différentes requêtes formulées au Google Assistant. Une pratique que l’on pourrait juger comme étant anticoncurrentielle envers les autres constructeurs.

Rien d’étonnant cependant puisque le constructeur est coutumier de ce genre de pratiques. Cinquante juges fédéraux américains ont lancé une vaste enquête antitrust sur Google pour déterminer si l’entreprise a abusé ou non de ses privilèges pour asseoir sa domination au détriment de ses concurrents.

Source : 9To5Google