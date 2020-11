Comment soutenir les librairies indépendantes en achetant vos livres et BD hors Amazon

La fermeture des librairies depuis le début du confinement met à mal le monde du livre. Les librairies indépendantes, déjà fragilisées par leur fermeture au printemps dernier vivent cette période encore plus difficilement. Si vous souhaitez les soutenir, voici les solutions qui s’offrent à vous sans passer par Amazon et autres géants du web.

Parce qu’ils tombent dans la catégorie des biens considérés comme non essentiels, les livres sont difficilement accessibles depuis le début du confinement le 30 octobre 2020. À l’instar des bars, cafés et restaurants, toutes les librairies ont été contraintes de fermer au moins jusqu’au 1er décembre inclus. Mais les amoureux du livre peuvent continuer à s’approvisionner.

Par solidarité pour les librairies indépendantes, ceux qui pensent comme Anne Hidalgo et ne souhaitent pas acheter sur Amazon ont plusieurs alternatives. De plus en plus de librairies de proximité proposent l’option click & collect (retrait en magasin), ce qui vous permet d’éviter l’isolement culturel en cette période de confinement. Vous pouvez également commander des livres en ligne auprès des réseaux de librairies.

Le click and collect : l’issue de secours des librairies

Face à la menace de leur activité, les petites librairies s’adaptent pendant le confinement. Beaucoup parmi elles se sont lancées dans le click and collect, à l’instar des autres commerces obligés de fermer, faute de vendre des produits jugés essentiels. Tous les magasins n’ont pas la chance de rester ouverts comme Fnac et Darty.

Le click & collect est autorisé par le gouvernement et il n’y aucun risque à le mettre en place. Le principe est simple : vous commandez votre livre, roman, BD ou manga sur le site Internet de votre libraire et passez le récupérer devant la boutique, sur rendez-vous (y entrer reste interdit).

Mais tous les commerces de proximité n’ont pas de site internet ou n’ont pas encore mis en place une plateforme technique capable de gérer le click and collect. Alternativement, certaines librairies proposent de réserver votre commande par téléphone, email ou même depuis les réseaux sociaux.

Quelle case cocher sur l’attestation de déplacement ?

Parce qu’il faut quand même se déplacer dans la librairie pour récupérer vos livres, si vous vous demandez quel motif renseigner sur l’attestation de déplacement Covid, c’est la deuxième case du document. Elle autorise en effet les « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile ».

À défaut du click and Collect, la livraison à domicile est une autre option. Quand la librairie la propose, vous pouvez acheter vos livres en ligne ou les commander via les autres canaux proposés par le commerçant et vous faire livrer. Contrairement au retrait en magasin, vous devrez évidemment payer les frais de livraison. Le mieux reste de commander le plus de livres possible en une fois afin de réaliser une économie d’échelle.

Les réseaux de librairies indépendantes

Il existe des réseaux en ligne qui rassemblent des dizaines, voire des centaines de librairies indépendantes. Ce sont des portails qui vous permettent de chercher un livre, un roman ou une BD. Vous êtes alors redirigés vers les articles proposés par les librairies agrégés. Commandez et récupérez vos livres selon les possibilités offertes (livraison à domicile et retrait en magasin).

LibrairiesIndépendantes.com : ce site compte des milliers de livres proposés par plus de 1 000 librairies en France. Saisissez le titre souhaité dans le moteur de recherche en page d’accueil. Dans les résultats, sélectionnez la librairie de votre choix selon votre localisation. Deux modes de livraison sont proposés : retrait en magasin ou envoi à domicile.

LaLibrairie.com : c’est l’un des plus vastes réseaux de librairies indépendantes. Ce site prône un nouveau mode de distribution tout en protégeant les librairies de proximité (2500 points de vente associés répartis dans toute la France).

PlaceDesLibraires.fr : ce site propose des milliers de livres disponibles dans plus de 780 librairies. Diverses thématiques sont couvertes : littérature jeunesse, BD, manga, polar, vie pratique et loisir, etc. Choisissez votre livre, puis la librairie de votre choix en fonction de votre localisation géographique. Il est également possible de passer récupérer la commande en magasin ou de se faire livrer à domicile.

Librairies-Ensemble.com : 50 librairies indépendantes ont décidé de réunir leurs forces pour proposer ce portail avec une offre importante et diversifiée de livres « dans le respect du pluralisme culturel ». Littérature, romans policiers, science-fiction et Fantasy, BD, comics et mangas, toutes les catégories sont représentées.

Librairies-Sorcières.fr : ce site est spécialisé dans les livres pour enfants. Vous y retrouverez des livres de conte, livres d’activités, romans ados et juniors, ou encore des bandes dessinées et mangas. Sans oublier les conseils de lecture pour vous aider à choisir.

CanalBD.net : ce site fonctionne sur le même principe que les autres, à la différence qu’il est spécialisé BD, manga, comics et livres jeunesse. Pour ceux qui préfèrent l’option du retrait en magasin, le site propose une carte en page d’accueil qui présente les librairies du réseau proposant ce service.