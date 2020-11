Anne Hidalgo, maire de Paris : « N’achetez pas sur Amazon »

Anne Hidalgo a demandé aux Français de ne pas commander leurs livres sur Amazon. En réponse à la décision du gouvernement de fermer les librairies, la maire de Paris demande la réouverture de ces commerces qu'elle considère comme essentiels. Elle a également ajouté qu'il était possible de se procurer ses livres par d'autres moyens.

« Je le dis vraiment aux Parisiennes et aux Parisiens: n'achetez pas sur Amazon. Amazon c'est la mort de nos librairies et de notre vie de quartier ». Voilà les mots prononcés par Anne Hidalgo aux lecteurs de de Paris et de France. Venue soutenir l'écrivain Sylvain Tesson dans son initiative « Rallumez les feux de nos librairies », la maire a souhaité faire passer un message au gouvernement : pour elle, les librairies sont bel et bien un commerce essentiel.

La décision du gouvernement de fermer ces boutiques a provoqué la polémique, et pour cause : les lecteurs risquent de se rabattre sur Amazon, rapidement accusé de concurrence déloyale. « Paris est une ville où le livre a bien sûr toute sa place comme bien essentiel », continue Anne Hidalgo. « Les Parisiens […] considèrent vraiment leur librairie comme commerce de proximité, essentiel. Je suis là pour soutenir cette idée, appeler bien sûr à ce que les librairies rouvrent, le plus vite possible”.

D'autres moyens qu'Amazon pour acheter ses livres

La maire de Paris a également rappelé qu'il était possible d'« acheter chez votre libraire : vous pouvez commander et récupérer votre livre ». D'autres initiatives existent également, comme le site lalibrairie.com, qui ressence 2500 librairies à Paris et ailleurs et qui permet d'y acheter directement ses livres en ligne. Le Furet du Nord a quant à lui offert 5000 livres numériques à l'annonce du confinement.

Sylvain Tesson a également ajouté au propos d'Anne Hidalgo que « Le libraire, c'est l'intermédiaire entre l'artiste et le lecteur. Les hommes politiques se gargarisaient beaucoup de l'idée que la France était une nation avec une exception littéraire, et qu'elle était une sorte de fille aînée de la lecture et de la librairie. Tout à coup on s'aperçoit que tout ça n'était que du vent ». Le gouvernement n'a pour le moment pas répondu à la polémique et n'a pas communiqué de déclaration sur une potentielle réouverture des librairies.