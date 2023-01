L’excellente souris sans fil Logitech MX Master 2S est à son prix le plus bas

Envie de vous procurer une souris sans fil à un très bon rapport qualité/prix ? Pour cela, rendez-vous sur le site Amazon où la Logitech MX Master 2S est à son prix le plus bas, dans le cadre d'une vente flash.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Certains produits de la marque Logitech sont mis à l'honneur chez Amazon, à l'occasion d'une vente flash. Parmi les produits, on retrouve notamment une excellente souris sans fil du constructeur suisse.

Ainsi, la Logitech MX Master 2S est vendue par le célèbre site e-commerce au prix de 41,99 euros au lieu de 61,17 euros ; soit près de 20 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté au cours de ces 30 derniers jours. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Dotée d'un capteur haute précision Darkfield et de la technologie Flow, la MX Master 2S dispose d'une batterie intégrée offrant une autonomie estimée à 70 jours. L'accessoire peut être connecté avec votre ordinateur grâce au récepteur Unifying USB fourni et être jumelé avec trois appareils Bluetooth.

Pour terminer, la souris sans fil embarque une roulette de défilement, une molette exclusive pour le pouce pour une navigation encore plus fluide, une portée sans fil de 10 mètres et une compatibilité avec Windows 7, 8, 10 et Mac OS X (version 10.10 ou ultérieure).