Profitez de 75 % de réduction sur ce nouvel antivirus pour Windows avec technologie anti-attaque 0-day incluse

La suite de sécurité Intego, incluant un antivirus de toute nouvelle génération, un anti-phishing et bien d’autres fonctionnalités de protection et de confidentialité, est disponible à – 75 % pour une période limitée. C’est le moment de foncer pour protéger son système et ses données.

Intego est un nom bien connu des utilisateurs de Mac puisqu’il protège avec efficacité les systèmes des ordinateurs d’Apple depuis des décennies maintenant. L’expert en sécurité propose désormais ses services sur les PC sous Windows à travers son offre Intego Antivirus Premium, qui fait actuellement l’objet d’une promotion intéressante. Et pour ne rien gâcher, Intego intègre également un service anti-attaque 0-day afin de pouvoir bloquer des attaques sur le point d’être exploitée.

Un antivirus au service de votre sécurité

En 2022, les attaques informatiques et tentatives de piratage ont encore augmenté dans le monde, et les spécialistes prédisent que les menaces vont encore s’intensifier en 2023, de plus en plus nombreuses, dangereuses et sournoises. C’est pourquoi il devient indispensable de protéger le système de son PC avec un antivirus performant.

L’un des principaux intérêts d’Intego est d’offrir une protection en temps réel, rendue possible notamment par un moteur anti-malware et une analyse du comportement avec IA. Le système est protégé en permanence et l’antivirus est capable de bloquer les logiciels malveillants, les logiciels espions, les logiciels publicitaires, les logiciels de rançon et encore d’autres types de menace avant même qu'elles ne puissent attaquer et infecter l’ordinateur.

Le moteur de prévention avancé d’Intego empêche les menaces les plus avancées de produire leurs méfaits, dont les attaques Zero-Day et ransomwares, de plus en plus populaires parmi les pirates. Cette fonctionnalité repose sur une technologie de pointe dont ne bénéficient pas les logiciels antivirus traditionnels. Il est évidemment possible de lancer des scans manuellement pour vérifier que son PC n’est pas en danger.

La suite antivirus d’Intego (optimisé pour Windows 11) intègre aussi un Web Shield, un outil qui va protéger l’intégrité de votre machine et de vos données personnelles lors de votre navigation web. Sur une page web, des scripts peuvent s’exécuter en arrière-plan de manière totalement invisible sur l’interface pour l’utilisateur, et compromettre votre ordinateur ou les informations stockées par votre navigateur. Le rôle de Web Shield est de vous protéger de ces menaces en bloquant les attaques de phishing (il agit même contre les emails d’hameçonnage), les faux sites web et les logiciels malveillants.

-75 % pour la protection complète

En ce moment, Intego lance une promotion agressive sur sa formule de protection. Le plan est disponible au prix de seulement 15,99 euros seulement pour la première année (pour 1 poste), soit 1,35 euros par mois. Cela représente une baisse tarifaire de 75 % par rapport au prix de base. Ajoutons que vous ne prenez aucun risque à essayer la plateforme puisque vous bénéficiez d’une garantie, satisfait ou remboursé, de 30 jours.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Intego.