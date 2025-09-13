Sony dévoile un nouveau smartphone sans crier gare, et ce n’est pas ça le plus étonnant

Quelques mois après le Xperia 1 VII, Sony dévoile un nouveau smartphone, alors qu’aucun signe ne le laissait vraiment le présager. Un lancement très étonnant à bien des égards : prix du téléphone, proposition technique, design, disponibilité, date de lancement. On vous explique pourquoi.

En mai 2025, nous rapportions dans nos colonnes le lancement du Xperia 1 VII, smartphone haut de gamme vendu au prix de 1499 euros. Soit l’un des téléphones « bartype » les plus chers du marché. Plus cher encore que les modèles de Samsung, Honor, Apple ou encore Xiaomi. Nous avons largement débattu du prix du Xperia 1 VII dans notre test complet, lequel nous parait être un peu surélevé. Heureusement, il a aussi d’autres atouts, occultés par une sombre histoire de programme de remplacement…

Lors du lancement du Xperia 1 VII, nous nous étonnions que ce dernier ne soit pas accompagné d’un remplaçant au Xperia 10 VI. Et cela nous semblait être un mauvais signal de la part de Sony. D’autant que la série 5 avait déjà été abandonnée en 2024. Mais il suffisait d’être un peu patient. Ainsi, sans crier gare, Sony a annoncé cette semaine un nouveau smartphone : le Xperia 10 VII. Et ce n’est pas la seule surprise de cette annonce. Parce que ce téléphone abandonne le design « iconique » de la marque.

Le Xperia 10 VII marque un tournant pour Sony sur le design

En effet, le Xperia 10 VII ne reprend pas le module photo vertical de ses prédécesseurs et de tous les téléphones de Sony depuis 2020. Il adopte un module photo horizontal qui n’est pas sans rappeler celui des dernières itérations des Pixel de Google. Nous y retrouvons deux modules photo (un grand-angle et un ultra grand-angle), ainsi qu’un flash. Ces deux éléments profitent de changements notables : des capteurs plus grands et mieux définis, mais des objectifs un peu moins lumineux.

Notons trois autres modifications ergonomiques. D’abord, le Xperia 10 VII intègre désormais un déclencheur photo sur la tranche de droite, un équipement croisé habituellement chez les Xperia 1. Avec ce bouton, vous pouvez ouvrir l’application photo, faire la mise au point et capturer l’instant avec plus de précision. Ensuite, le verre minéral qui habille les deux faces passe du Victus au Victus 2. Pour le reste, c’est toujours du polycarbonate. Enfin, l’écran, qui mesure toujours 6,1 pouces, passe du ratio 21/9e au ratio 19,5/9e. Il est donc moins haut et plus large. Après le Xperia 1, c’est donc au tour du Xperia 10 d’abandonner l’écran « cinemascope ».

Le Xperia 10 VII profite d'une mise à jour technique classique

Sur la fiche technique, les autres changements sont plus anecdotiques. La résolution de l’écran est un peu plus faible, mais toujours suffisamment élevée (422 pixels par pouce). Le taux de rafraichissement passe de 60 Hz à 120 Hz. Le Snapdragon 6 Gen 1 est remplacé par le Snapdragon 6 Gen 3. Le Xperia 10 VII est compatible WiFi 6e et Bluetooth 5.4 (contre WiFi ac et Bluetooth 5.2). Le smartphone est livré sous Android 15 au démarrage, avec Gemini et Circle to Search installés par défaut. Il profitera de 4 mises à jour d’Android (soit une de plus que son prédécesseur) et 6 ans de patchs de sécurité.

Certains détails de la fiche technique ne changent pas. Et heureusement. La certification IP68 est toujours présente. Le port jack 3,5 n’est pas supprimé. Les haut-parleurs frontaux stéréo sont toujours d’actualité. La batterie 5000 mAh n’a subi aucune baisse. Nous aurions apprécié l’arrivée de la charge rapide, mais il ne faut pas trop en demander d’un coup. Enfin, l'emplacement microSDXC est lui aussi présent. Voici tous les détails importants à retenir :

Écran OLED FullHD+ 120 Hz de 6,1 pouces

Protection Corning Gorilla Victus 2

Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

8 Go de RAM et 128Go de stockage, extensibles par microSDXC

Batterie 5000 mAh compatible PowerDelivery

compatible PowerDelivery Double capteur photo 50 + 13 MP, stabilisation optique

Capteur selfie 8 MP, ouverture à f/2.0 sans autofocus

Compatible WiFi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

Lecteur d’empreinte digitale sur la tranche

Android 15 ( 4 mises à jour OS et 6 ans de sécurité)

et 6 ans de sécurité) Certification IP68

Sony veut-il torpiller son Xperia 10 VII avant sa sortie ?

Et des surprises, il y en a encore. Mais elles ne sont pas toutes bonnes. D’abord, le prix public conseillé du Xperia 10 VII s’élève à 449 euros. Le smartphone subit donc une inflation de 50 euros par rapport à son prédécesseur. En passant au-dessus des 400 euros, le Xperia 10 VII va devoir affronter une concurrence plus complète et plus agressive, au niveau de la batterie, de la recharge, de la photo et même de la puissance. Et Sony semble en avoir conscience puisque le produit n’arrivera étonnamment que sur la boutique officielle de Sony. Un lancement très restreint prévu le 19 septembre 2025. Soit en même temps que les nouveaux iPhone d’Apple. C'est à se demander si Sony a vraiment envie de donner au Xperia 10 VII toutes ses chances. Au moins, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.