Sony lance une application de streaming de vidéo réservée aux Playstation 4 et 5

Sony se lance dans le streaming de vidéo sur PS4 et PS5. Ce nouveau service parviendra-t-il à attirer des clients en dehors des abonnés PlayStation Plus Premium actuels ?

C’est sans tambour ni trompette que Sony vient de mettre en ligne la nouvelle application Sony Pictures Core sur les PlayStation 4 et PS5. À travers ce service, le géant japonais propose aux utilisateurs de louer ou d’acheter un film parmi les 2000 qui sont mis à leur disposition. Une offre pourrait séduire les joueurs qui apprécient tout particulièrement les franchises telles que Spider-Man, James Bond ou encore Ghostbusters. Cela dit, l’application ne sera pas qu’une source de revenus supplémentaire pour Sony.

D’après Videogames Chronicle, Sony Pictures Core offrira l’accès gratuit à plus d’une centaine de films triés sur le volet en streaming. Pour profiter sans frais supplémentaires de cet abonnement, il faudra cependant avoir souscrit à PlayStation Plus Premium, dont le tarif a encore augmenté, à 16,99 € par mois, rappelons-le. Quoi qu’il en soit, des films tels que « Looper », « Kingsglaive: Final Fantasy XV », « Elysium », ou encore « Resident Evil Damnation » seront disponibles en ligne, et ne seront pas entrecoupés de publicités.

Sony lance une plateforme de streaming réservée aux abonnés PlayStation Plus

Sony assure que le catalogue sera fréquemment remis à jour et que les films produits par le studio seront proposés à l’achat à travers la plateforme en avant-première. Sony Pictures Core, qui est une déclinaison du service Bravia Pictures Core sur les télévisions de la marque, est d’ores et déjà disponible en France et en Allemagne. Les clients de ces pays pourront donc acheter avant tout le monde « Gran Turismo », le film tiré du jeu vidéo mythique éponyme.

Avouons-le, Sony Pictures Core n'aurait pas encore sa place dans un comparatif des services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime autres OCS. Si vous n’êtes pas un abonné PlayStation Plus Premium, il y a peu de chance pour que le service de streaming vous motive à franchir le pas. Sony en est bien conscient. Un porte-parole déclare : « nous prévoyons de faire évoluer les offres et les avantages de Sony Pictures Core au fil du temps, avec une sélection d’animes à succès de Crunchyroll ».