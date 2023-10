PS Plus Premium : les abonnés peuvent visionner 100 films Sony sans frais supplémentaires

Sony a lancé sa propre application de streaming de films pour la PlayStation 4 et la PlayStation 5, et les abonnés à PlayStation Plus Premium et Deluxe bénéficieront d'un avantage non négligeable.

Les abonnés PlayStation Plus Premium peuvent se réjouir d'un nouvel avantage sur le thème du cinéma. Dans le cadre du changement de nom de l'application Bravia Core en Sony Pictures Core, qui sera une toute nouvelle application sur PS5 et PS4, Sony a annoncé plusieurs changements au programme qui a commencé à être déployé.

Si vous ne connaissez pas Bravia Core, il s'agit d'un service de films que Sony a lancé au début de l'année 2021 et dont la disponibilité était jusqu’à présent limitée aux téléviseurs Bravia et à certains appareils Experia. Avec son arrivée sur PS5 et PS4, elle permet désormais à des millions de joueurs d'acheter ou de louer jusqu'à 2 000 films qu'ils peuvent ensuite regarder directement depuis leur console, notamment des films tels que Spider-Man : Across the Spider-Verse, Spider-Man : No Way Home, Uncharted, The Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train et Ghostbusters : Afterlife, entre autres.

Les abonnés PS Plus Premium peuvent regarder des films gratuitement

Si la plupart des films sont payants, Sony indique également que les membres PlayStation Plus de catégorie Premium auront également accès à un « catalogue de 100 films » à visionner à la demande, et cela sans coûts supplémentaires ni publicités. Cette sélection n’est d’ailleurs pas définitive, et sera mise à jour « périodiquement ». Les films disponibles dans le cadre de l'offre initiale comprennent Looper, Kingsglaive : Final Fantasy XV, Elysium ou encore Resident Evil Damnation.

Les joueurs PS5 et PS4 auront également la possibilité d'acheter certains films de Sony Pictures au cours d'une fenêtre d'accès anticipé exclusive où ils pourront être les premiers à posséder les nouveaux films de Sony. Sony a notamment cité Gran Turismo comme exemple d'un film que les joueurs peuvent déjà se procurer en avant-première. Cependant, dans certaines régions, dont la France, il faudra attendre la fin de l’année pour pouvoir l’acheter.

Sony améliore l’offre de son abonnement PlayStation Plus

Jusqu'à récemment, de nombreux joueurs trouvaient que le PS Plus était comparable au Xbox Game Pass en termes de valeur, mais cette comparaison a été mise à mal lorsque Sony a confirmé une augmentation de prix pour les trois niveaux du PS Plus à partir de septembre. L’arrivée de ce catalogue de films « gratuits » pourrait donc bien être la raison derrière cette hausse de prix.

Sony Pictures Core peut diffuser des films HDR jusqu'à 80 Mbps, ce qui est “similaire à un Blu-ray UHD 4K”. À titre de comparaison, de nombreux autres services ne proposent que des films en streaming jusqu'à 25 Mbps. Et selon le site web Bravia Core, l'application offre la « plus grande collection de films IMAX Enhanced ». Pour de nombreux abonnés PS Plus Premium, cet ajout à la gamme d'avantages pourrait donc rendre la récente hausse de prix plus acceptable.

D'autres avantages seront ajoutés au fil du temps, tels que des contenus animés sélectionnés, sur lesquels Sony communiquera plus de détails à une date ultérieure. « Ce n'est que le début, et nous prévoyons de faire évoluer les offres et les avantages de Sony Pictures Core au fil du temps, y compris une sélection de contenus animés à succès de Crunchyroll. Nous sommes impatients de découvrir d'autres choses passionnantes à venir, alors restez à l'écoute », a déclaré Sony dans une mise à jour du PS Blog. L’application est dès à présent disponible au téléchargement sur votre PS5 ou PS4, si vous ne l’avez pas déjà installée.