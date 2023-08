PlayStation Plus : mauvaise nouvelle, le prix des abonnements augmente, voici les nouveaux tarifs

Mauvaise nouvelle pour les joueurs de PlayStation, Sony vient d’annoncer une importante augmentation de prix pour tous les abonnements annuels au PlayStation Plus. Il faut compter sur près de 30 euros supplémentaires pour certaines formules.

Quelques mois seulement après que Microsoft a augmenté les prix de l’abonnement Game Pass, Sony vient lui aussi d’annoncer des hausses de tarifs sur certains de ses abonnements. L’entreprise augmente les prix annuels des trois formules PlayStation Plus à partir du 6 septembre.

Les abonnés peuvent s’attendre à payer un peu plus de 10 euros de plus par an pour le niveau de base, appelé PlayStation Plus Essential. L’augmentation sera plus importante pour les abonnements de niveau Extra et Premium, avec notamment un supplément de plus de 30 euros par an pour l’abonnement Plus le plus cher.

Quels sont les nouveaux prix du PlayStation Plus ?

Avec de telles hausses, les abonnements au PlayStation Plus sont loin d’être aussi abordables qu’avant. Voici un récapitulatif de tous les nouveaux tarifs des formules annuelles :

Abonnement PlayStation Plus Essential de 12 mois – 71,99 € (contre 59,99 €)

Abonnement PlayStation Plus Extra de 12 mois – 125,99 € (contre 99,99 €)

Abonnement PlayStation Plus Premium de 12 mois – 151,99 € (contre 119,99 €)

Si vous êtes actuellement abonné au PlayStation Plus, Sony indique que l’augmentation de prix n’entrera pas en vigueur avant votre prochaine date de renouvellement ou après le 6 novembre. Toutefois, si vous modifiez votre abonnement, »”comme une mise à niveau, un déclassement ou l’achat de temps supplémentaire », vous devrez directement payer le nouveau tarif.

Pour rappel, l’abonnement PlayStation Plus Essential est le niveau de base du service d’abonnement de Sony qui offre un accès multijoueur en ligne, un assortiment mensuel de jeux PS4 et PS5 gratuits, un espace de stockage sur le cloud et des réductions sur les achats effectués sur le PlayStation Store. Le niveau Extra permet d’accéder au catalogue de jeux de Sony, qui propose des centaines de jeux issus des bibliothèques PS4 et PS5, tandis que la formule Premium offre davantage de contenu, notamment le catalogue de classiques de Sony, des essais de jeux et la diffusion de jeux depuis le cloud.