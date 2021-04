Sony enquête sur les problèmes autour de l’horloge interne des PS5 et PS4

Sony a décidé d'enquêter sur le fameux C-Bomb, un problème majeur qui concerne la batterie CMOS de votre console PS5 et PS4. Il s'agit en réalité de la batterie de l'horloge interne de votre machine. Si elle venait à devenir défectueuse, les joueurs seraient dans l'incapacité de lancer des jeux sans connexion Internet.

Comme vous le savez peut-être, un problème inédit inquiète actuellement les propriétaires de PS4, et dans une moindre mesure ceux de PS5. D'après de récentes révélations d'un hacker, une PS4 pourrait devenir totalement inutilisable si la batterie CMOS décide de rendre l'âme. Pour faire simple, le CMOS est une mémoire RAM qui contient la configuration basique de votre console ou votre PC, comme l'horloge interne ou les paramètres du BIOS.

Or, le système de trophées de la PS4 a besoin d'une horloge interne pour fonctionner sans accroc. Si la batterie CMOS devient défectueuse et que l'horloge interne est défaillante, la console n'arrivera plus à synchroniser vos jeux avec vos trophées. Cela provoque un conflit qui a pour principale conséquence de rendre impossible le lancement de n'importe quel jeu, au format numérique et physique.

Le seul moyen pour contourner ce souci est d'avoir sa console constamment connectée à Internet, afin qu'elle puisse synchroniser correctement les jeux et les trophées. Ce problème de batterie CMOS concerne aussi la PS5, comme l'a récemment prouvé un utilisateur sur Twitter qui a volontairement retiré la batterie CMOS de sa console. Dénuée de batterie CMOS, la PS5 éprouvait de grandes difficultés pour lire les jeux physiques PS5.

Sony cherche activement une solution

Après ces multiples rapports publiés sur les réseaux sociaux, le collectif Does it Play, dont les travaux portent sur l'accessibilité des jeux vidéo, s'est adressé à Sony pour exiger une solution à ce problème : “Nous demandons à Sony de publier une mise à jour du firmware pour résoudre le problème identifié et de s'engager auprès de ses clients, pour le bien des générations futures et de l'environnement, à faire en sorte que le fonctionnement continu de ses consoles et de son matériel ne soit pas entravé par des mises à jour en ligne obligatoire”. D'après le collectif Does It Play, Sony est visiblement au courant du problème et travaille activement à sa résolution. Reste maintenant à faire preuve de patience, en espérant que le constructeur corrige ce dysfonctionnement au plus vite.

Source : Wccftech