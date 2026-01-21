Soldes Xiaomi Pad 7 : vite, le rapport qualité-prix de la tablette devient imbattable avec cette promotion !

Xiaomi est une marque réputée pour ses appareils performants à prix accessible. La Xiaomi Pad 7 ne fait pas exception. Et durant les soldes, la tablette est encore moins chère puisqu’elle est proposée dans un pack avec un clavier à 319,99 € au lieu de 479,99 € sur Darty ! C’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Cette année, les soldes d’hiver se déroulent jusqu’au 3 février. Durant cette période tant attendue des amateurs de bons plans, de nombreux sites de e-commerce bradent les produits high-tech. C’est le cas de Darty qui propose des offres irrésistibles sur les smartphones, PC portables, écouteurs et bien plus encore.

Vous cherchez une tablette puissante, mais pas chère ? Ce bon plan est fait pour vous ! La Xiaomi Pad 7 est actuellement en promotion à 319,99 € au lieu de 479,99 € sur Darty. Et en plus, vous avez le keyboard inclus !

Le pack Xiaomi Pad 7 avec le clavier est à prix sacrifié pour les soldes !

La Xiaomi Pad 7 est une tablette puissante qui embarque des caractéristiques avancées pour un prix accessible. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 7+ Gen 3 gravé en 4nm couplé à 8 Go de RAM. Vous disposez aussi d’un espace de stockage de 128 Go.

Pour la dalle, cette tablette est dotée d'un écran CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces avec une définition de 3200 x 2136 pixels. Grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 800 nits, vous bénéficiez de contenus fluides contrastés, fluides et riches en couleurs.

Coté photo, la Xiaomi Pad 7 n’a pas à rougir. Elle est équipée d’une caméra frontale ultra grand angle de 8MP et d’un capteur arrière de 13 MP. Enfin, avec sa batterie de 8850 mAh compatible avec une charge maximale de 44W, vous avez une autonomie qui résiste aux utilisations intensives.