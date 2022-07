Soldes Mi Watch Lite : la montre connectée Xiaomi est à moitié prix

Besoin d'une montre connectée pas trop chère ? Optez pour la Xiaomi Mi Watch Lite qui est vendue à moitié prix sur la boutique Orange à l'occasion de la deuxième démarque des soldes d'été 2022.

De nombreuses offres promotionnelles sont disponibles sur la boutique Orange dans le cadre de la deuxième démarque des soldes d'été 2022. Nous avons pu voir quelques bons plans sur des smartphones 5G, comme le OPPO Find X5 Neo à moins de 380 euros ou bien le Xiaomi 12 avec 400 euros de réduction.

Cette fois-ci, c'est une montre connectée qui fait l'objet d'un deal à saisir sur le site du numéro 1 des télécoms. Proposée en temps normal à 69 euros, la Xiaomi Mi Watch Lite est vendue à seulement 34 euros ; soit une remise immédiate de 35 euros. Pour information, l'offre promotionnelle prend fin le mardi 19 juillet 2022.

Dévoilée en décembre 2020, la Mi Watch Lite de Xiaomi est une montre connectée qui dispose d'un écran tactile de 1,4 pouce avec une résolution de 320 x 320 pixels et d'une batterie de 230 mAh lui assurant une autonomie moyenne de 9 jours. D'un poids léger de 35 grammes, l'objet connecté embarque 11 modes d’entraînement différents et une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. L'appareil détecte la fréquence cardiaque 24h sur 24 et surveille le sommeil.