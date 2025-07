Soldes : la trottinette Xiaomi Electric Scooter 5 est bradée à un très bon prix

Vous avez l'intention de vous offrir une trottinette électrique Xiaomi en promotion ? Aujourd'hui seulement, lors des soldes d'été, la Xiaomi Electric Scooter 5 passe sous la barre des 350 euros grâce à la saisie d'un code promotionnel.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mercredi 16 juillet 2025 uniquement, à l'occasion des soldes d'été, la Xiaomi Electric Scooter 5 fait l'objet d'une offre intéressante à saisir sur le site Rakuten. Depuis la boutique officielle française Darty, la trottinette électrique est à 345,99 euros au lieu de 375,99 euros. La réduction de 30 euros se fait grâce au coupon RAKUTEN30 qui est à saisir manuellement au cours de l'étape du panier.

Pour information, l'achat du produit permet aux membres du ClubR Rakuten d'obtenir un cashback de 22,26 euros, soit l'équivalent de 2 226 Rakuten Points. Ce cashback pourra être utilisé dans le cas d'une prochaine commande passée sur le site e-commerce.

Lire aussi – Meilleure trottinette électrique : quel modèle acheter en 2025 ?

Lancée par Xiaomi au début du mois de mars 2025, l'Electric Scooter 5 de base dispose notamment d'une autonomie de 60 km après un temps de charge complet de 9 heures. La trottinette pliable de la marque chinoise possède aussi un écran LED qui affiche des informations telles que la vitesse, l'autonomie, le kilométrage et les modes d'utilisation.

Concernant ses autres caractéristiques, l'engin électrique embarque une vitesse maximale de 25 km/h, une puissance maximale de 700 W, une inclinaison maximale de presque 18 % et une certification IPX5. Du côté des équipements, la trottinette est équipée de deux pneus de 25 cm chacun, d'amortisseurs à double ressort à l'avant, de clignotants intégrés, de deux feux avant et arrière automatiques, et d'un frein à tambour et E-ABS. Pour terminer, la Xiaomi Electric Scooter 5 mesure 1142 x 1275 mm et affiche un poids à vide de 20,1 kg.