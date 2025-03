Xiaomi lance les Electric Scooter 5, une nouvelle série de trottinettes qui va envahir les rues

Xiaomi vient de présenter trois nouvelles trottinettes électriques, les Electric Scooter 5, 5 Pro et 5 Max. Celles-ci proposent comme toujours un rapport qualité-prix assez intéressant, et ont droit à des améliorations par rapport aux modèles précédents.

À l’occasion de sa conférence du MWC 2025, Xiaomi a non seulement dévoilé les nouveaux Xiaomi 15, 15 Ultra et les écouteurs Buds 5 Pro, mais aussi une nouvelle série de trottinettes électriques. Trois modèles ont été présentés : lElectric Scooter 5, l’Electric Scooter 5 Pro et l’Electric Scooter 5 Max.

Elles succèdent directement aux anciens modèles de la série 4 qui portaient presque le même nom. Les Electric Scooter 5 Pro et l’Electric Scooter 5 Max partagent une bonne partie de leur fiche technique, si bien que les différencier relève presque du jeu des 7 différences.

Lire également – Test Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen : une trottinette électrique sage et robuste

Les Electric Scooter 5 Pro et 5 Max sont presque identiques

Les Electric Scooter 5 Pro et 5 Max se distingue des modèles précédents par leur moteur arrière puissant de 1000W (ou 400W nominale), capable de gravir des pentes jusqu'à 22 %. Elles atteignent une vitesse maximale de 25 km/h et offre trois modes de conduite adaptés à différentes situations : marche (6 km/h), standard (20 km/h) et sport (25 km/h). Les trottinettes sont équipées d'un système de contrôle de traction antipatinage (TCS) pour assurer une meilleure stabilité, avec un double frein mécanique et électronique.

C’est principalement au niveau des suspensions que les deux modèles diffèrent. La version Pro dispose d’amortisseurs à double ressort à l'avant et un amortisseur à simple ressort à l'arrière, tandis que la version Max a droit à une suspension hydraulique et à ressort avant et à double ressort arrière. Les pneus tubeless de 10 pouces offrent une adhérence optimale et absorbent efficacement les chocs. Avec une autonomie impressionnante de 60 km grâce à leur batterie de 477 Wh (10 200 mAh), ces trottinettes promettent de longues balades sans souci de recharge. Cette recharge s’effectue en environ 9 heures, et même 3 heures avec un chargeur rapide sur la Max.

L'Electric Scooter 5 Pro intègre plusieurs fonctionnalités avancées pour améliorer l'expérience utilisateur. Un tableau de bord multifonction affiche en temps réel la vitesse, le niveau de batterie et l'état des clignotants. La trottinette peut être connectée à une application mobile permettant de la localiser, de verrouiller le moteur à distance et d'effectuer des mises à jour. La version Max, elle, dispose en plus d’un éclairage d’ambiance latéral, de quoi briller sur les routes. Notons enfin que les trottinettes sont toutes deux certifiées IPX5.

Concernant les tarifs, la Xiaomi Electric Scooter est vendue 403,99 euros. La Xiaomi Electric Scooter 5 Pro est lancée en France à 503,99 euros, tandis que la Xiaomi Electric Scooter 5 Max est commercialisée à 603,99 euros.