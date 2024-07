Un smartphone Samsung de la gamme Galaxy est proposé à prix très réduit chez Bouygues Telecom ! Pour les soldes d'été, le Galaxy S21 FE bénéficie d'une réduction de 40 % de la part de l'opérateur français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce sont aussi les soldes d'été 2024 chez Bouygues Telecom ! Au cours de l'événement commercial, l'opérateur téléphonique français effectue une remise de plus de 230 euros sur l'achat du Galaxy S21 FE. Disponible dans un coloris noir graphite, le smartphone Samsung compatible avec la 5G voit son prix passer de 499 euros à 267,40 euros. La tarif réduit est notamment obtenu grâce à une offre de remboursement de 80 euros qui est valable jusqu'au 14 juillet 2024 (voir conditions).

Lire également – Soldes : voici les meilleures offres sur les smartphones Samsung, Xiaomi, iPhone…

Arrivé sur le marché au début de l'année 2022, le Galaxy S21 FE est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 2100, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo/vidéo du téléphone Samsung est assurée par la présence d'un capteur frontal de 32 MP et d’un triple capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la connectique, elle se compose de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, du Wifi 6, du GPS, de la reconnaissance faciale, du lecteur d’empreintes digitales et d'un port USB-C. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez surtout pas à consulter notre article dédié à la prise en main du Samsung Galaxy S21 FE.