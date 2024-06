Soldes : voici les meilleures offres sur les smartphones Samsung, Xiaomi, iPhone…

Plusieurs modèles de smartphones sont en promotion pendant les soldes d'été. Samsung, Xiaomi, Google Pixel, iPhone… Les meilleures offres sont à découvrir dans ce récapitulatif.

L'une des meilleures offres que nous avons identifiées pendant les soldes sur les smartphones porte sur le Galaxy S23 Ultra. Le modèle Samsung le plus avancé de l'année dernière s'affiche en ce moment à 799 € au lieu de 1149 € chez Fnac Darty dans le cadre des soldes. Mais la réduction est encore plus grande quand on sait que le smartphone a été lancé à 1419 €.

Voici sans plus tarder toutes les offres intéressantes que nous avons dénichées pour vous sur les smartphones pendant les soldes d'été 2024.

Soldes été : les meilleures offres sur les smartphones

Galaxy S23 Ultra à 799 € au lieu de 1419 €

Le Galaxy S23 Ultra est à 799 € au lieu de 1419 € pour tout le monde pendant les soldes d'été chez Fnac Darty. Et si vous êtes adhérent Fnac ou abonné Darty Max, vous bénéficiez d'une cagnotte de 10% en carte cadeau. Après coup, le prix du smartphone vous revient virtuellement à 719 €.

Dans tous les cas, c'est un excellent bon plan pour ceux qui souhaitent s'offrir un smartphone ultra haut de gamme à un prix très intéressant. À 799 €, le Galaxy S23 Ultra est presque à moitié prix comparativement à son tarif de lancement. On ne présente plus ce modèle qui concentre ce que Samsung fait de mieux en matière de téléphonie et il n'a pas grand-chose à envier au S24 Ultra qui lui a succédé.

Google Pixel 7 et 7 Pro dès 273 €

À l'instar du Galaxy S23 Ultra qui est une excellente alternative au S24 Ultra, le Pixel 7 Pro reste aussi un une valeur sûre en 2024 pour un smartphone Pixel. C'est une très grosse réduction que propose aujourd'hui Bouygues Telecom sur le smartphone Google.

Alors qu'il avait été lancé à 899 €, le Pixel 8 Pro s'affiche en ce moment à 353 € après ODR de 80 € grâce aux soldes d'été. Cela représente une réduction de 60%. À la base, le smartphone est affiché à 437 €, mais Bouygues propose une ODR de 80 € qui fait passer le prix à 354 € après remboursement.

Le Pixel 7 standard fait aussi l'objet d'une grosse promotion puisqu'il est à 272 € au lieu de 649 € après remboursement de 50 €.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Noir 5G à 254,15 € (terminé)

Smartphone milieu de gamme, le Redmi Note 12 Pro+ est aujourd'hui quasiment deux fois moins cher qu'à son lancement. Grâce aux soldes d'été chez Boulanger, il s'affiche en effet à 254 € au lieu de 499 € demandés au départ. C'est une excellente offre si vous recherchez un bon smartphone sous la barre des 300 €.

Nous avons testé le smartphone et l'avons apprécié pour son capteur photo de 200 MP qui prend de belles photos, sa charge ultra rapide de 120 W, ou encore son autonomie confortable.

Pack Galaxy S21 FE 5G + Buds FE à 299,25 €

Le S21 FE n'est plus un smartphone tout jeune, mais à son prix actuel pendant les soldes d'été, il représente une belle promo. Encore plus avec les écouteurs Galaxy Buds FE qui sont offerts (d'une valeur de 100 €). L'ensemble est ainsi affiché à 299 €, soit un joli pack pour moins de 300 €.

Motorola Razr 40 à 599 €

Si vous rêver de vous offrir un Galaxy 2 Flip 4 ou un 2 Flip 5, ils sont coûtent entre 1 000 € et 1 500 €. Le Motorola Razr 40 représente une bonne alternative si vous recherchez une expérience similaire. C'est aussi un modèle pliable au format clapet. Pendant les soldes d'été, il est à 599 € au lieu de 899 €, ce qui représente une belle réduction de 300 €.

Le Razr 40 bénéficie d'une bonne qualité de construction et se positionne sur le segment milieu de gamme avec son processeur Snapdragon 7 Gen 1. Ses performances ne sont pas au niveau des Z Flip, mais ce smartphone conviendra à la majorité des utilisateurs.

Xiaomi 13T Pro 1 To à 799 €

Modèle populaire au sein du catalogue de Xiaomi, le 13T Pro est un smartphone haut de gamme qui représente une belle alternative au Xiaomi 14. Au lieu de 1000 €, il est à 799 € en ce moment chez plusieurs marchands, y compris Boulanger. Cela représente une réduction de 200 € qui ne se refuse pas.

Pour info, le bon plan porte sur la version du Xiaomi 13T Pro qui dispose de 16 Go de RAM et 1 To de stockage. De quoi ne jamais manquer d'espace, ni de marge de manœuvre au niveau de la RAM pour le multitâche.

iPhone 13 à 599 €

Difficile de trouver un iPhone en promo pendant ces soldes d'été, mais ceux qui dispose d'un modèle très ancien ou qui souhaitent passer d'Android à iOS, l'iPhone 13 représente le rapport qualité prix le plus intéressant actuellement. Il est en effet à 599 € au lieu de 749 € habituellement sur Amazon.