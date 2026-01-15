Soldes PS5 : vite, ce code fracasse le prix de la console, mais il expire bientôt !

Vous avez raté les offres du Black Friday sur la PS5 et attendez un bon prix pour craquer ? Cdiscount propose actuellement la console de Sony a prix cassé grâce au code 50PS5 qui vous donne 50 € de réduction dès 499 €. C’est le bon moment pour craquer !

Cette année, les soldes d’hiver se déroulent du 7 janvier au 3 février. Durant ces quelques semaines, les géants du e-commerce bradent de nombreux produits high-tech. Si vous guettez une bonne offre pour vous offrir la PS5, c’est le bon moment pour vous équiper à prix réduit.

Les promotions sur les consoles de dernière génération de Sony sont rares. Mais en ce moment, Cdiscount propose le code 50PS5 qui fait chuter leur prix de 50 € ! Ce code valable à partir de 499 € est à renseigner dans le panier. Vous pouvez ainsi vous offrir une PS5 à partir de 449 € seulement ! Voici toutes les offres :

Le pack PS5 Slim édition Standard avec Fortnite Flowering Chaos passe à moins de 500 € pendant les soldes !

Vous avez manqué les belles promotions du Black Friday sur la PS5 ? Durant les soldes, la console de Sony est de retour à prix cassé grâce à cette offre Cdiscount. C’est par exemple le cas du pack avec la PS5 Slim édition Standard avec le jeu Fortnite Flowering Chaos.

Comme son nom l'indique, la PS5 Slim est une version compact avec des dimensions réduites et un poids allégé d’environ 30% puisse la console passe de 4,5 kg à seulement 3,2 kg.

Ce modèle est par ailleurs équipé d’un lecteur de disque amovible. Si ce lecteur ne vous intéresse pas, vous pouvez d’ailleurs acheter la version numérique de la PS5 Slim qui est aussi moins chère.

Sous le capot, on retrouve le puissant processeur AMD Ryzen de 3e génération, accompagné d'une puce graphique AMD RDNA 2 Custom, de 16 Go de RAM GDDR6 et d’un espace de stockage de 1 To.

Pour ce qui est de la connectivité et de la connectique, la PS5 Slim édition Standard est doté de deux ports USB Type-A, d'un port USB Type-C, d'un port Ethernet, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1.