PC portable en soldes : 100 euros de remise sur l’ASUS ZenBook Flip 13

Dans le cadre de l’édition 2022 des soldes d’été, Boulanger a décidé de baisser le prix du ZenBook Flip 13. Cet excellent PC portable ASUS bénéficie en effet de 100 euros de remise. S’ajoute à cela une offre de reprise sur votre ancien ordinateur portable.

Profitez des soldes d’été pour acquérir un PC portable à coût réduit. Sur le site Boulanger, l’ASUS ZenBook Flip 13 passe de 999 euros à 899 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce français.

Pour information, la livraison est gratuite à domicile ou en magasin Boulanger. Le PC portable possède une garantie de deux ans et est éligible au paiement en trois ou quatre fois. Et pour terminer, un remboursement maximal de 1000 euros de la part d’ASUS est possible sur la reprise d'un ancien ordinateur de type PC ou Mac. Toutes les conditions de ce remboursement sont à consulter ici.

ZenBook Flip 13 d’ASUS : un PC portable ultra-compact avec un écran à 360 degrés

Avec le ZenBook Flip 13 signé ASUS, vous aurez la possibilité d’avoir à la fois un PC portable et une tablette grâce à la présence d’une charnière Ergolift à 360 degrés qui permet de pivoter l’écran. D’ailleurs, l’écran brillant OLED de 13 pouces possède une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels.

L’ASUS ZenBook Flip 13 est particulièrement léger (1,3 kilo seulement) et dispose d’un clavier rétroéclairé de type AZERTY, d’un processeur Intel Core i5 1135G7 cadencé à 2,4 GHz, d’une carte graphique Intel Iris Xe intégrée au processeur, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 512 Go en SSD pour plus de rapidité au niveau des tâches. L’ensemble fonctionne sous le système d’exploitation Windows 11 conçu par Microsoft.

Pour l’autonomie, l’appareil est équipé d’une batterie lui donnant la possibilité d’être autonome au cours d’une durée maximale de 14 heures.

Concernant la connectique, elle se compose essentiellement du Wifi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, d’un port USB 3.0, de deux ports USB 4 Type-C Thunderbolt 4 et d’un port HDMI.

Enfin, le PC portable ASUS ZenBook Flip 13 est livré dans un coffret contenant un chargeur secteur et un câble USB Type-C.

