Diablo IV : profitez du jeu dans les meilleures conditions avec les PC MSI

Pour les amateurs de jeux vidéo et du récent Diablo IV, quoi de mieux qu’une carte graphique RTX™ 40 ? Découvrez les meilleurs PC MSI pour faire tourner le jeu dans cet article.

Alors qu’il vient tout juste d’être mis à jour avec un patch impressionnant et des changements importants, le jeu Diablo IV continue de défrayer la chronique depuis sa sortie le 6 juin dernier. Après Diablo III et ses 30 millions d’éditions vendues dans le monde, Diablo IV bat des records avec pas moins de 666 millions de dollars amassés en seulement 5 jours après sa sortie.

Si le jeu a déjà conquis de nombreux cœurs, son succès ne va probablement aller qu’en grandissant grâce à sa récente mise à jour de la saison 1. Parmi les nouveautés, on note l’arrivée de nouveaux objets uniques et aspects légendaires, la correction de bugs, la mise à jour de l’écran de chargement, des mises à jour de jouabilité, ainsi que des mises à jour d’équilibrage.

Déjà exigeant, le jeu se retrouve aujourd’hui avec une aura tellement puissante qu’il peut être intéressant d’upgrader son ordinateur portable juste pour améliorer son expérience de jeu. Et pour ce faire, on vous conseille de vous tourner vers les soldes d’été chez MSI pendant lesquelles l’enseigne propose des réductions intéressantes sur une large sélection de PC portables.

Un gameplay en 4K et des performances hors normes avec les RTX 4090 et 80

Sortis il y a maintenant plusieurs mois, les ordinateurs portables dotés d’une carte graphique RTX™ 40 sont clairement les plus indiqués pour profiter de Diablo IV dans les meilleures conditions. Ils offrent des performances bien supérieures à la génération précédente avec une efficacité énergétique remarquable.

Et parmi les PC portables dotés d’une carte graphique RTX™ 40, les meilleures sont sans nul doute les RTX™ 4090 et RTX™ 4080. Ces cartes graphiques sont très puissantes et permettent un taux jusqu’à 144fps. De quoi rentrer en totale immersion au sein de l’univers de Diablo IV. Elles permettent également des réglages graphiques en Ultra et une image 4K en haute résolution avec des détails précis et une fluidité sans compromis.

* Avec la technologie Frame Generation exclusive DLSS & RTX 40, les RTX 4090 et 4080 peuvent pousser les FPS jusqu’à 144, offrant un gameplay fluide.

Dans cette gamme, MSI propose les Titan GT, les Raider GE ou encore les Vector GP. Parmi les offres de PC portables RTX™ 4090 et 4080 du moment, MSI propose par exemple :

Le Titan GT77HX 13VI-32FR (17,3” UHD – NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 – Intel® Core™ i9-13980HX – SSD 4 To – RAM 64 Go – Windows 11 Professionnel) à 6299,99€.

Le Titan GT77HX 13VH-058FR (17,3″ UHD – NVIDIA® GeForce RTX 4080 – Intel® Core™ i7-13700HX – SSD 2 To – RAM 32 Go – Windows 11 Professionnel) à 4499,99€.

La performance de RTX™ 4050, 60 et 70 au service de Diablo IV

Pour les plus petits budgets qui acceptent une résolution d’image moins haute, les cartes graphiques RTX™ 4070, RTX™ 4060, voire même RTX™ 4050, semblent toutes indiquées.

Elles permettent en effet une image 2K pour un prix bien plus abordable, le tout avec des performances jamais vues sur un PC d’entrée de gamme.

Au sein de cette gamme, on trouve notamment les modèles Thin, Pulse et Katana. En ce moment, MSI propose par exemple :

Le Katana 17 B12VGK-044FR (Intel® Core™ i7-12650H – 16Go DDR5 – SSD 1 To NVMe – NVIDIA® RTX™4070 8 Go – 17,3″ FHD 144 Hz – Windows 11 Famille) à 2099€.

Le Katana 15 B12VFK-245XFR (15,6” FHD – Nvidia GeForce RTX™ 4060 – Intel® Core™ i5 -12450H – SSD 1 To – RAM 16 Go – Sans OS) à 1169,99€.

Le Thin GF63 12VE-064XFR (15,6″ FHD – NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 – Intel® Core™ i5-12450H – SSD 1 To – RAM 16 Go – Sans OS) à 999,99€.

Les soldes d’été chez MSI avec jusqu’à 30€ offerts sur Steam

Jusqu’au 25 juillet prochain, MSI célèbre les soldes d’été avec des réductions sur plusieurs modèles de PC portables, mais ce n’est pas tout ! En plus de ces offres exclusives, MSI vous propose un code de porte-monnaie Steam d’une valeur de 30€ pour tout achat d’une série GT, GE, GS et GP.

Vous pouvez notamment profiter de ce cadeau avec les modèles suivants :

Le Titan GT77 12UGS-043FR à 2999,95€ au lieu de 3799€.

Le Raider GE77HX 12UHS-050FR à 3799€ au lieu de 5199€.

Le Raider GE66 12UGS-645FR à 2069,99€ au lieu de 2599€.

Le Vector GP78HX 13VG-006FR à 2599,94€ au lieu de 3499€.

Le Vector GP68HX 13VG-009FR à 2899,94€ au lieu de 3099€.

