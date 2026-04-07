Pokémon Perle Scintillante : le jeu Switch chute à moins de 26 € pour quelques heures seulement !

Que vous soyez fan de la licence ou non, les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante vont vous faire vivre une belle et grande aventure. Si vous cherchez un jeu pas cher pour votre Switch ou même votre Switch 2, c’est le moment de vous faire plaisir puisque la version Perle Scintillante est actuellement à moins de 26 euros sur AliExpress. C’est une affaire mais il va falloir faire vite !

Pokémon Perle Scintillante

La période promotionnelle du Choice Day du mois d'avril se termine ce soir sur AliExpress. Pour rappel, vous pouvez profiter en ce moment de très belles réductions de prix sur tout le site. Vous avez aussi accès à une très belle liste de codes promo cumulables avec les offres en cours pour obtenir les meilleurs prix possibles :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFR02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : PHDFR04
  • 7 € de remise dès 49 € d’achat : PHDFR07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : PHDFR09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : PHDFR13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : PHDFR20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFR25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : PHDFR40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFR55

Vous pouvez ainsi vous offrir de nombreux produits high-tech à prix sacrifiés. Peu de gens le savent mais vous pouvez aussi trouver des jeux vidéo bien moins chers que sur les autres sites. C’est le cas notamment de Pokémon Perle Scintillante sur Nintendo Switch.

Ce jeu est en vente sur la boutique officielle de Nintendo pour 59,99 euros. Sur AliExpress, il est affiché à 29,99 euros. Et en ajoutant le code promo PHDFR04, il passe à seulement 25,99 euros, soit une baisse de prix de 34 euros ! En plus, la livraison est gratuite. Par contre, il va falloir faire vite puisque le Choice Day se termine ce soir !

Pokémon Perle Scintillante : une aventure pleine de mystères pour (re)découvrir Sinnoh

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante est un remake de la quatrième génération de jeux Pokémon, Diamant et Perle sortis sur Nintendo DS en 2007. Dans ce jeu, vous allez découvrir la région de Sinnoh. Votre but, comme dans tous les jeux Pokémon : capturer des Pokémon et affronter les meilleurs dresseurs du coin. En battant les champions d’arènes, vous pourrez même vous approcher de votre rêve : le titre de Maître de la Ligue de Sinnoh. Mais dans cette aventure à rebondissements, vous devrez aussi combattre la mystérieuse et machiavélique Team Galaxie.

Cette refonte de la quatrième génération vous permet de retrouver le gameplay mythique des premiers jeux Pokémon. L’aventure proposée est toujours aussi passionnante avec des mécaniques de jeu efficaces. Du côté des graphismes, ils ont bien sûr été nettement améliorés pour cette version Switch tout en gardant un aspect rétro très charmant. Enfin, la difficulté n’est pas très élevée, même s’il vous faudra relever des challenges de plus en plus difficiles au fil de votre progression. C’est donc un jeu qui pourra plaire aux joueurs plus jeunes ainsi qu’aux casual gamers qui souhaitent avant tout suivre une chouette histoire, capturer des Pokémons et les faire évoluer.


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