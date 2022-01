Soldes Pixel 6 : le smartphone de Google sous la barre des 600 €

C'est certainement le bon moment de craquer sur le Pixel 6 ! À l'occasion des soldes d'hiver 2022, Bouygues Telecom propose sur sa boutique en ligne le smartphone 5G de Google à moins de 600 euros grâce à un remboursement de 50 euros.

Après le Xiaomi Mi 10, c'est au tour d'un autre smartphone 5G d'être victime d'une offre intéressante à saisir chez Bouygues Telecom.

Jusqu'au dimanche 30 janvier prochain, dans le cadre des soldes d'hiver 2022, l'opérateur téléphonique permet d'acquérir sur sa boutique en ligne le Google Pixel 6 à exactement 599 euros au lieu de 649 euros. Pour obtenir la réduction de 50 euros, il suffit de constituer un dossier permettant de bénéficier d'une offre de remboursement dont les modalités sont à consulter ici.

Présenté par Google en octobre 2021, le Pixel 6 est un smartphone qui embarque un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (non extensible), d'un processeur Google Tensor (5 nm), d'une batterie de 4614 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur arrière de 50 + 12 MP et un capteur frontal de 8 MP. Besoin de plus d'informations ? Vous pouvez jeter un oeil à notre post consacré au test du Google Pixel 6.

