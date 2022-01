Xiaomi Mi 10 : plus de 200 € de réduction sur le smartphone 5G pour les soldes d’hiver

Envie de vous procurer le Xiaomi Mi 10 pour les soldes d'hiver 2022 ? Profitez de ce bon plan téléphonie chez Bouygues Telecom qui propose le smartphone 5G de la marque chinoise avec plus de 200 euros de réduction.

Pour ce nouveau deal associé aux bons plans des soldes d'hiver 2022, Bouygues Telecom propose sur sa boutique en ligne plus de 200 euros de réduction sur un smartphone 5G de la marque Xiaomi.

En effet, l'opérateur téléphonique permet de se procurer l'excellent Xiaomi Mi 10 au tarif précis de 317,40 euros au lieu de 529 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 40% de la part de Bouygues Telecom. Pour information, le téléphone est disponible dans un coloris vert ou gris et dans sa version 256 Go.

À propos de ses principales caractéristiques, le Mi 10 de Xiaomi est équipé d'un écran tactile AMOLED de 6.67″ avec résolution en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 Octo-Core cadencé à 2.84 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4780 mAh avec recharge rapide 30W et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. Pour l'APN, on retrouve un capteur arrière de 108 + 13 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 20 MP. Enfin, la partie connectique se compose du Bluetooth 5.1, du GPS, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, de l'USB Type C et du lecteur d'empreintes sous l'écran.