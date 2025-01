Soldes d’hiver 2025 : Amazon propose la montre Google Pixel Watch 3 à prix très réduit

À l'occasion des soldes d'hiver 2025, Amazon suggère à ses clients de s'offrir la Pixel Watch 3 à prix très réduit. Au cours de l'événement commercial, la montre connectée de Google bénéficie de 140 euros de réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez décidé de vous mettre au sport en ce début d'année 2025 et que vous cherchez une offre sur une montre connectée Google, sachez qu'Amazon vous propose d'avoir la Pixel Watch 3 à un prix très intéressant. Lors des soldes d'hiver, la smartwatch de la firme de Mountain View disponible dans sa version 41 mm et son coloris champagne doré est à 259 euros au lieu de 399 euros. Cela représente une belle remise de 140 euros par rapport au tarif conseillé du produit.

Présentée par Google durant l'2024, la Pixel Watch 3 associée au bon plan Amazon embarque un écran AMOLED LTPO de 1,27 pouce ayant une définition de 408 x 408 pixels, une densité de 320 ppp, une protection par du verre Corning Gorilla Glass 5 3D et une luminosité maximale de 2000 nits. La montre connectée de Google possède également une puce Qualcomm SW5100, 2 Go de mémoire SDRAM et de 32 Go de stockage flash eMMC. L'ensemble est alimenté par une batterie de 307 mAh et fonctionne sous le système Wear OS 5.0.

Doté de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, l'objet connecté dispose d'une autonomie jusqu'à 24 heures en mode Always-on et jusqu'à 36 heures en mode Économiseur de batterie, avec recharge rapide en USB-C. La montre est aussi résistante à l'eau et à la poussière grâce aux indices 5 ATM et IP68.

Compatible avec la plupart des smartphones Android (10.0 ou version ultérieure), la Google Pixel Watch 3 inclut plusieurs capteurs intégrés pour un suivi précis de la santé et de l'activité physique. On peut essentiellement trouver le capteur de fréquence cardiaque optique multi-points, l'altimètre et le capteur de température cutanée. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre article dédié au test de la Google Pixel Watch 3.