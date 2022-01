Soldes Galaxy Watch 4 (4G) : grosse réduction de 46% sur Amazon

La Galaxy Watch 4 dans sa version 4G LTE fait l'objet d'une grosse réduction de près de 50% sur Amazon dans le cadre des soldes d'hiver 2022. La montre connectée est à 240 € au lieu alors qu'il faut régulièrement débourser 450 € pour se l'offrir. Cela correspond à 46% de réduction immédiate qui vous permet de réaliser une économie de 210 €.

On ne présente plus la Galaxy Watch 4, la montre connectée Sport de Samsung qui a été lancée il y a quelques mois seulement. Grâce aux soldes d'hiver 2022, il est possible de l'acheter à son prix le pus bas jamais vu. Amazon propose en effet une grosse réduction de 46% qui fait passer le prix de la montre à 240 € au lieu de 450 € en temps normal.

On parle bien sûr de la version LTE qui vous permet de profiter de la 4G et donc de vous connecter à Internet de manière indépendante. Faites les comptes, cette offre vous permet de réaliser une économie non négligeable de 210 euros. La Galaxy Watch 4 que nous avons eu le plaisir de tester est de très grande qualité. C'est l'une des meilleures montres connectées du marché en ce moment.

Vous bénéficiez de fonctionnalités de suivi complètes aussi bien pour le sport que pour vos données sanitaires. La Galaxy Watch 4 dispose de capteurs pour le suivi de la pression artérielle, pour l'ECG, le suivi précis de la qualité de votre sommeil, le taux d'oxygène dans le sang (précieux pour les asthmatiques), etc.