Le Fire TV Stick Lite est à un prix imbattable pendant les soldes d’été 2021

Le Fire TV Stick Lite fait l'objet d'une jolie baisse de prix du coté des enseignes Amazon et Boulanger car il est possible de l'acheter à 19.99 euros au lieu de 29,99 €, c'est le moment idéal pour se le procurer.

Achetez moins cher le Fire TV Stick Lite grâce à ce bon plan ! Vous avez le choix de le faire sur Amazon ou Boulanger. Si c'est la version 4K qui vous intéresse, celle-ci est en promo également : 39.99 euros au lieu de 59.99 euros (au niveau du prix, on a connu mieux avec les 32.99 euros lors du Prime Day Amazon) mais tout le monde n'a peut-être pas pu en profiter et actuellement, ça reste la meilleure offre.

L'utilisation de cet appareil est simple, il faut connecter le chargeur sur le Fire TV (port USB) et insérer ce dernier sur votre télévision (port HDMI) sous oublier de brancher le chargeur sur une prise de courant. Sélectionnez ensuite, l'entrée HDMI utilisée pour celui-ci, puis suivez les instructions indiquées sur l'écran de votre TV afin de le connecter au Wi-Fi (il faudra certainement mettre à jour l'appareil, ça prend quelques minutes). Suite à cela, vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur votre compte Amazon et profitez enfin de Netflix, Prime Vidéo, Disney+ ou encore de my Canal, tout à condition de disposer d'abonnements pour ces plateformes.

A savoir : le Fire TV Stick Lite n'est pas dotée de boutons de contrôle de la TV, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas commander la mise sous/hors tension ni le volume de votre télévision.