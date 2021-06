Soldes été 2021 : le Samsung Galaxy S21 tombe à 699 €

Le Samsung Galaxy S21, smartphone haut de gamme voit son prix chuter de 859 € à 699 € à l'occasion des soldes d'été 2021. C'est du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount qu'il faut se rendre pour profiter de ce bon plan.

Via l'intermédiaire d'un vendeur tiers, Cdiscount propose le Samsung Galaxy S21 128 Go coloris gris à 699 € au lieu de 859 € pour les soldes d'été 2021. Une excellente affaire qui permet d'économiser 160 euros sur le smartphone haut de gamme sorti en 2020.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 embarque une puissant processeur Exynos 2100 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. C'est l'un des meilleurs photophones du moment, et ce, grâce à son bloc photo constitué de trois capteurs : deux modules grand angle et ultra angle de de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP. Sa batterie de 4000 mAh est compatible avec une charge rapide de 25W et une charge sans fil de 15W.

