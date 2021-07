Les AirPods Pro d’Apple sont à 187 € seulement aujourd’hui, vite !

Vous avez envie de vous acheter les AirPods Pro sous les 190 euros à l'occasion des soldes d'été ? C'est possible grâce à ce bon plan Rakuten où le site e-commerce propose les écouteurs sans fil d'Apple à exactement 187 euros avec un code promo. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

En ce lundi 12 juillet 2021 uniquement, le site marchand Rakuten vous permet de bénéficier de 20 euros de réduction dès 149 euros d'achats par l'intermédiaire d'un code promotionnel. Ainsi, via la boutique française Ubaldi, les AirPods Pro d'Apple sont à 187 euros au lieu de 207 euros. La remise s'effectue grâce au coupon RAKUTEN20 qui est à saisir dans le panier. Avec cet achat, vous obtiendrez 561 Rakuten Points, ce qui correspond à 5,61 euros de réduction sur votre prochaine commande. Et pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile.

Fournis avec trois embouts en silicone souple de tailles différentes, les écouteurs sans fil de la marque à la pomme sont équipés d'une réduction active du bruit, d'un mode Transparence, d'une égalisation adaptative qui calibre automatiquement la musique en fonction de la forme de votre oreille, d'une configuration facile pour tous vos autres appareils Apple et d'un accès rapide à Siri. Ils embarquent une autonomie de plus de 24 heures avec le boîtier de charge sans fil et sont résistants à l'eau et à la transpiration. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le produit, vous pouvez lire notre test des AirPods Pro d'Apple.