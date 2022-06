Soldes ASUS : 200 euros de réduction sur le smartphone 5G Zenfone 8

Profitez de la période des soldes d’été pour vous procurer le ZenFone 8 à prix réduit. Le smartphone 5G de la marque ASUS bénéficie d’une réduction de 200 euros sur le store officiel et chez deux revendeurs.

Le constructeur ASUS lance ses soldes d’été et en profite pour proposer le ZenFone 8 en promotion.

Jusqu’à la fin de l’édition 2022 des soldes d’été, soit le 19 juillet prochain, le smartphone 5G de la marque asiatique est vendu dans sa version 128 Go et son coloris Obsidian Black au tarif de 499 euros au lieu de 699 euros sur les sites du groupe Fnac/Darty. Comme vous l’aurez compris, l’achat de l’ASUS ZenFone 8 vous permet de faire une économie de 200 euros sur la facture.

ASUS ZenFone 8 : un smartphone 5G avec de bonnes performances

Lancé durant le printemps 2021, l’ASUS ZenFone 8 a été conçu pour concurrencer, entre autres, l’Apple iPhone 12 mini. Ce smartphone haut de gamme de petite taille dispose d’un écran Super AMOLED de 5,9 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120Hz, une fréquence d’échantillonnage à 240 Hz, un verre Gorilla Victus et la technologie HDR10+.

Du côté de ses performances, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) compatible avec la 5G, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide filaire à 30 watts et le système d’exploitation mobile Android 11 associé à une surcouche ZenUI 8.

À propos de la partie photo et vidéo, le ZenFone 8 d’ASUS se compose d’un capteur principal de 64 MP (f/1.8, 0,8 µm, 2x PDAF, OIS) + 12 MP (f/2.2, 2x PDAF, 113˚, 1,4 µm, 123°) avec vidéo 8K @ 24 ips, ainsi que d’un capteur frontal de 12 MP (f/2.45, 1,22 µm, 2x PDAF).

Vous êtes intéressés par le smartphone ? Sachez que le store ASUS propose en plus une remise de 30% sur une protection d'écran ou sur une coque Rhinoshield. Pour en profiter, il suffit d’ajouter le ZenFone 8 et l’accessoire de votre choix au cours de l’étape du panier.

Et si vous cherchez d’autres accessoires, ASUS en suggère sur cette page dédiée.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par ASUS.