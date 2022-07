iPhone 11 : le téléphone Apple est vraiment abordable pour le Prime Day

Un téléphone Apple est à l'honneur lors du Prime Day chez Amazon. Pour l'événement commercial du site e-commerce, les versions 64 Go et 128 Go de l'iPhone 11 sont en baisse de prix.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 11 (64 GO)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 11 (128 GO)

Pendant deux jours, Amazon effectue une pléiade d'offres promotionnelles sur de nombreux produits dans le domaine du high-tech à l'occasion du Prime Day et l'iPhone 11 en fait partie.

Jusqu'à demain soir inclus et ce, dans la limite des stocks disponibles, les modèles 64 Go et 128 Go du téléphone Apple sont respectivement vendus au prix de 474 euros et au tarif de 507,99 euros. Pour information, seuls les membres Prime Amazon peuvent bénéficier de ces prix préférentiels.

À propos des principales caractéristiques de l’iPhone 11, le smartphone d'Apple compatible avec la 4G est équipé d'un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels ; d'un double appareil photo ultra grand‑angle et grand‑angle de 12 MP et enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s ; d'une caméra TrueDepth de 12 MP avec enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 i/s ; et d'une puce A13 Bionic. L'appareil tourne sous le système d'exploitation iOS 14. Étanche, le téléphone est résistant à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant une durée de 30 minutes.