Motorola Edge 20 : le smartphone 5G est à moins de 275 €

Bonne affaire à saisir sur le site Rue du Commerce à propos d'un smartphone 5G. Actuellement, le Motorola Edge 20 passe sous la barre des 275 euros grâce à une réduction de 200 euros. Une offre intéressante qui risque de ne pas durer longtemps !

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que Rue du Commerce propose à ses clients d'acquérir le Motorola Edge 20 à un très bon prix.

Disponible en deux coloris au choix, le smartphone 5G de la marque américaine est vendu par le site e-commerce français au tarif de 274,99 euros au lieu de 474,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 200 euros de la part de Rue du Commerce. Pour information, seule la livraison du téléphone en point relais permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.

Considéré comme un smartphone de milieu de gamme, le Motorola Edge 20 (ou Moto Edge 20) dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels (385 ppi). Compatible avec la technologie HDR10+, le téléphone embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go, un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, une batterie 4000 mAh avec charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 11. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un capteur principal de 108 + 8 + 16 MP et un capteur frontal de 8 MP. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter notre article consacré au test du Moto Edge 20.