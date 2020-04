Roborock lance le S6 MaxV, un aspirateur robot capable d’éviter tous les obstacles à 649 €

Roborock vient de lever le voile sur le S6 MaxV, un nouvel aspirateur robot haut de gamme. Grâce à une double caméra à l’avant, un processeur Qualcomm et une technologie de reconnaissance améliorée, il est capable d’identifier et d’éviter les obstacles de la vie quotidienne, comme une paire de pantoufles ou des crottes de chien par exemple. On vous dit tout sur le Roborock S6 MaxV ci-dessous.

Le Roborock S6 MaxV se distingue surtout de la concurrence grâce à la technologie ReactiveAI. Cette technologie permet à l’aspirateur de reconnaître tous les obstacles sur sa route, comme des pantoufles, des crottes de chien ou une multiprise mal positionnée. Dans le détail, l’aspirateur peut détecter tous les objets de 5 centimètres de large et de 3 centimètres de haut. On évitera ainsi de retrouver une chaussette qui traîne au sol coincée dans l’engin.

« L’intégration imperceptible de ReactiveAI à notre technologie laser permet au S6 MaxV d’estimer la taille et l'emplacement d’obstacles classiques, ainsi que la meilleure façon de les contourner, établissant ainsi pour cet aspirateur-robot l’expérience de navigation la plus intelligente imaginée dans nos laboratoires à ce jour » vante le PDG de Roborock, Richard Chang. Entrainée sur des milliers d’image, la technologie ReactiveAI repose sur un système de traitement des images.

Processeur Qualcomm Snapdragon et double caméra à l’avant

Avec cette technologie avancée, le S6 MaxV promet d’aller plus loin que la plupart des aspirateurs robots haut de gamme du marché, dont l’excellent iRobot Roomba S9+. Pour fonctionner, la technologie de Roborock s’appuie sur l’intelligence artificielle et sur la présence d’un processeur ARM Qualcomm APQ8053 (Snapdragon). « Ce système optique inédit nous a naturellement amenés à travailler avec Qualcomm Technologies pour la première fois » explique le dirigeant. Les images sont capturées par une double caméra à l’avant à une vitesse maximale de 30 ips et avec un champ d’action de 120°.

Plus puissant que son prédécesseur, le S6, l’aspirateur offre des performances en hausse de 25% sur les sols durs et sur les moquettes. « C’est l’aspirateur le plus puissant jamais lancé par Roborock » explique la firme dans son communiqué de presse. Enfin, l’autonomie est confiée à une batterie de 5200 mAh. Roborock promet ainsi jusqu’à 3 heures d’autonomie en mode silencieux.

Roborock accompagne son nouvel aspirateur robot d’une application mobile revue. De nouvelles fonctionnalités logicielles permettent désormais à l’engin de cartographier 4 étages d’une maison et d’enregistrer l'emplacement de zones interdites. Le S6 MaxV sera commercialisé en France à la fin du deuxième trimestre au prix de 649 €. Va-t-il s’imposer parmi les meilleurs aspirateurs robots du marché ? On attend votre avis dans les commentaires.