Soldes aspirateur robot laveur : le Dreame L10s Pro Ultra Heat est en chute de prix !

Un aspirateur robot laveur fait l'objet d'une belle affaire à saisir lors des soldes d'hiver. Actuellement, le Dreame L10s Pro Ultra Heat bénéficie d'une réduction globale de plus de 300 euros.

Profitez de la dernière semaine des soldes d'hiver pour vous offrir un aspirateur robot laveur à un prix intéressant. Depuis la plateforme commerciale Rakuten et via le vendeur officiel Dreame, le DreamBot L10s Pro Ultra Heat est à 659 euros au lieu de 899 euros, soit 240 euros de moins par rapport au tarif constaté sur le site de la marque. Grâce à l'achat du produit, vous pouvez avoir un cashback supplémentaire de 65,90 euros à dépenser plus tard sur Rakuten. Au total, vous faites donc une économie de plus de 300 euros.

Lancé par la marque Dreame il y a plus d'un an, le DreamBot L10s Pro Ultra Heat est un aspirateur robot qui dispose de deux modes : un mode balayage et un mode lavage. Concernant ses points forts, l'appareil embarque une puissance d'aspiration de 7000 Pa, un bac à poussière de 3,2 litres, un réservoir d'eau propre/sale de 4,5 et 4 litres, et une base de dépoussiérage pour un vidage automatique.

On peut également trouver deux serpillières rotatives, un séchage à air chaud des serpillières, une détection de la saleté, le DualBoost 2.0, la navigation grâce à la reconnaissance intelligente et à l'éclairage structuré 3D, la technologie Pathfinder pour des cartes précises de votre intérieur, ainsi qu'une batterie de 5200 mAh pouvant couvrir une surface de 205 mètres carrés. Enfin, l'aspirateur Dreame est compatible avec les appareils mobiles fonctionnant sous Android/iOS et les assistants vocaux Alexa/Google.