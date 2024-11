Ce robot aspirateur laveur Dreame est à prix sacrifié pour le Black Friday 2024

Un robot aspirateur laveur de la marque Dreame est en forte promotion pour le Black Friday 2024. Chez Rakuten, le DreamBot L10s Pro Ultra Heat peut revenir à moins de 600 euros grâce à un cumul d'offres.

Si vous avez l'intention de vous offrir un robot aspirateur laveur pour cette fin d'année 2024, alors cette offre du Black Friday va sûrement vous intéresser. Jusqu'au mardi 3 décembre prochain, le DreamBot L10s Pro Ultra Heat disponible sur le site Rakuten est à 624 euros depuis la boutique officielle de la marque (au lieu de 899 euros). Afin d'obtenir le tarif réduit, il est conseillé d'appliquer le coupon CLUBR20 pendant l'étape du panier. Pour information, l'achat donne droit à 3 120 Rakuten Points, soit un cashback de 31,20 euros à valoir sur une future commande sur le site e-commerce. En prenant en compte ce bonus tarifaire, l'aspirateur revient donc à 592,80 euros.

Lancé par Dreame lors du CES 2024 de Las Vegas, le DreamBot L10s Pro Ultra Heat est un aspirateur robot 2-en-1 qui a l'avantage d'avoir un mode balayage et un mode lavage. D'une puissance d'aspiration de 7000 Pa, le robot aspirateur laveur dispose d'un bac à poussière de 3,2 litres, d'un réservoir d'eau propre/sale de 4,5 et 4 litres, et d'une base de dépoussiérage pour un vidage automatique.

On trouve aussi deux serpillières rotatives, un séchage à l'air chaud des serpillières, une détection de la saleté, le DualBoost 2.0, la navigation grâce à la reconnaissance intelligente et à l'éclairage structuré 3D, la technologie Pathfinder pour des cartes précises de votre intérieur, ainsi qu'une batterie de 5200 mAh pouvant couvrir une surface de 205 mètres carrés. Pour terminer, l'aspirateur Dreame est compatible Android, iOS et Alexa/Google Assistant.