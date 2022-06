Soldes Dyson : l’aspirateur V8 Animal+ avec son adaptateur est à 299,99 €

Bon plan intéressant à saisir sur le site Cdiscount à propos d'un aspirateur Dyson ! Durant les soldes d'été, le V8 Animal+ avec son adaptateur est vendu par le site e-commerce français à 299,99 euros.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée aux bonnes affaires des soldes d'été 2022. Chez Cdiscount, l'aspirateur balai Dyson V8 Animal+ est vendu avec un adaptateur pour meubles bas par le site e-commerce français à 299,99 euros. Pour information, le produit vendu par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Comme son nom l'indique, le V8 Animal+ de Dyson est un aspirateur balai conçu pour les foyers avec animaux. Adapté pour les parquets, les carrelages, les moquettes ou les tapis, l'appareil léger et polyvalent dispose notamment d'une autonomie maximale de 40 minutes, d'un moteur numérique de 110 000 tours/minute et de 14 cyclones produisant une puissante force centrifuge pour capturer la poussière microscopique. Hormis l'adaptateur pour meubles bas, le Dyson V8 Animal+ est aussi fourni avec un long suceur avec détachement facile, une tête de nettoyage à entraînement direct, une mini brosse motorisée, une brosse passe partout, un chargeur et une station d’accueil.

