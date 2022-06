Soldes d’été : le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ à prix cassé et bien d’autres offres chez AliExpress

Pour les soldes d'été chez AliExpress, vous pouvez notamment profiter du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ à prix mini. Mais attention, les réductions commencent le 27 juin et les stocks partiront vite. Découvrez tous les détails de cette offre et bien d'autres encore dans cet article.

C'est le début des soldes d'été chez AliExpress et pour l'occasion, l'enseigne frappe fort ! Elle propose en effet de nombreux produits à prix mini. Mais attention, ces prix ne sont valables qu'à partir du 27 juin prochain. Vous pouvez cependant d'ores et déjà vous mettre une alarme pour les mettre dans votre panier le moment voulu. Les stocks sont très limités et les offres ne dureront sûrement pas très longtemps ! Il va falloir être rapide.

Pour vous faire gagner du temps, on a fait notre propre sélection des meilleures offres.

Profiter du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ à prix mini

En premier lieu, on vous présente donc le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ à prix cassé ! Grâce au code promo 22ETE25, le smartphone se retrouve en effet à seulement 274€ au lieu de 299€. Pour ce prix, vous profitez de prestations exceptionnelles, comme :

Un processeur MediaTek Dimensity 920

6Go de RAM

Des capteurs arrière 108Mp + 8Mp + 2Mp

Un capteur frontal de 16Mp

Un écran Amoled FHD de 6,67″

Une batterie de 4500 mAh

La compatibilité 5G

Une tablette Xiaomi Mi Pad 5, un OnePlus 10 Pro et un POCO F3 Pro à prix cassé

En vous rendant dès maintenant chez AliExpress, vous pouvez aussi profiter d'une tablette tactile Xiaomi Pad 5 pour seulement 309,42€ au lieu de 373,42€. Une réduction incroyable de 64€ possible grâce au code promo SDSFR3.

Profiter de la tablette Xiaomi Pad 5 à prix mini

Avec cette tablette, vous profitez notamment des prestations suivantes :

Un écran WQHD+ 120Hz

4 enceintes stéréo immersives

Un processeur Qualcomm Snapdragon 860

Une batterie Haute capacité de 8720 mAh

Un écran 11 pouces

Parmi toutes les offres, on a également craqué pour le smartphone OnePlus 10 Pro disponible pour seulement 544€ au lieu de 589€ grâce au code SDSFR3.

Profiter du OnePlus 10 Pro à prix mini

Le smartphone propose de nombreux services de qualité, comme :

12Go de RAM

Une batterie de 5000 mAh

3 capteurs arrières (48Mp + 50Mp + 8Mp)

1 caméra frontale de 32Mp

Un processeur Snapdragon 8 Gen 1

Aussi, pendant ces soldes d'été, AliExpress vous propose le smartphone POCO F3 pour seulement 199€ au lieu de 249,90€. Pour profiter de ce prix exceptionnel, vous devez inscrire le code promo SDSFR6.

Profiter du POCO F3 à prix mini

Sur la fiche technique du POCO F3, on trouve notamment :

Un processeur Snapdragon 870 5G

Un écran Amoled 120Hz

Des doubles haut-parleurs Dolby Atmos

La compatibilité WiFi 6

Une batterie 4520 mAh

La charge rapide de 33W

Attention, pour profiter de ces offres, vous devez vous rendre rapidement sur le site d'AliExpress. Les stocks sont, en effet, très limités !

Un voyage à gagner et plein d'autres cadeaux

En prime, pendant les soldes chez AliExpress, vous pouvez également profiter d'une grande opération promotionnelle exclusive : La Roue Tourne. Jusqu'au 2 juillet prochain, vous pouvez vous connecter tous les jours sur l'application d'AliExpress pour faire tourner la roue. Vous pouvez aussi accomplir des tâches pour augmenter vos chances de tourner la roue.

Chaque jour, différents prix sont distribués via ce jeu concours. Le plus grand prix proposé est un voyage de 3 jours à Rome (tirage au sort à partir du 27 juin). Vous pouvez aussi gagner des coupons en quantité illimitée et des cadeaux lifestyle pouvant valoir jusqu'à 300€.

Aussi, pour tout achat chez AliExpress entre le 27 juin et le 2 juillet, vous pouvez profiter de 10% de cashback. Pour en bénéficier, vous devez mettre à jour votre application AliExpress et activer votre compte par SMS depuis les paramètres.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.