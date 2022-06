Soldes AirPods Pro : les écouteurs sans fil Apple sont à 199,99 €

Pour ces soldes d'été 2022, Cdiscount fait plaisir à ses clients en leur proposant les AirPods Pro à moins de 200 euros. Les écouteurs sans fil d'Apple sont vendus à exactement 199,99 euros.

Les soldes d'été 2022 ont officiellement commencé ce mercredi 22 juin à 8 heures et Cdiscount a décidé de frapper fort en permettant à ses membres d'acquérir les célèbres AirPods Pro à prix réduit.

Alors qu'on pouvait les trouver à 229 euros avant les soldes, les écouteurs sans fil d'Apple sont proposés à 199,99 euros sur le site e-commerce français ; ce qui fait une réduction de près de 30 euros. Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison en point relais.

Fournis avec trois embouts en silicone souple de tailles différentes, les écouteurs sans fil signés Apple sont équipés de la réduction active du bruit, d'un mode Transparence, d'une égalisation adaptative qui calibre automatiquement la musique en fonction de la forme des oreilles, d'une configuration facile pour tous les autres appareils de l'écosystème Apple et d'un accès rapide à Siri. Ils disposent aussi d'une autonomie de plus de 24 heures avec le boîtier de charge sans fil et résistent à l'eau et à la transpiration grâce à l'indice de protection IPX4. Si vous souhaitez en savoir plus sur le produit, vous pouvez lire notre article associé au test des Apple AirPods Pro.