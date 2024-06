Soldes Amazon 2024 : ne passez pas à côté de ces 20 pépites

Amazon casse le prix de nombreux produits pendant les soldes d'été 2024. Découvrez ici les meilleurs bons plans sur les produits high-tech.

Si Amazon ne participe pas officiellement aux soldes d'été 2024, il ne compte pas laisser toute la lumière à ses concurrents. Le site multiplie en effet les offres depuis quelques heures, et notamment sur les produits high-tech.

Écouteurs, casques, smartphones, objets connectés, PC portables… si vous guettez des opportunités pour faire des économies, voici les meilleures offres à saisir en ce moment sur Amazon.

Les meilleurs bons plans Amazon pendant les soldes d'été

Écouteurs et casques

Smartphones

Informatique / Objets connectés

iPhone 13 à 599 € au lieu de 749 €

Ce n'est pas le plus actuel des iPhone, mais si vous possédez un modèle vieux de plus de 3 ans et souhaitez passer à un nouveau modèle, l'iPhone 13 est 599 € au lieu de 749 € sachant qu'il était proposé à 909 € à son lancement. La version ici en promotion est celle disposant de 128 Go de stockage.

iPhone 15 Pro et 15 Pro Max dès 1 019 €

Si vous visez par contre les modèles les plus récents et les plus haut de gamme, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont aussi en promotion en ce moment dans le cadre des soldes d'été 2024. C'est Amazon qui propose les meilleurs prix, avec le 15 Pro à 1 019 € au lieu de 1229 € dans sa version avec 128 Go de stockage.

Si vous avez besoin de plus de stockage, le modèle 256 Go est à 1 149 € au lieu de 1 359 €. Dans les deux cas, vous profitez d'une réduction de plus de 200 €. Enfin, l'iPhone 15 Pro Max est lui aussi en promotion pendant les soldes sur Amazon à 1269 € au lieu de 1579 € dans sa version avec 256 Go de stockage.

Casque Sony WH-1000 XM4 à 249 €

Alors qu'il avait été lancé à près de 400 €, le Sony WH 1000 XM4 s'affiche aujourd'hui à 249 € pendant les soldes. Depuis quelques mois, ce modèle se vend plutôt autour de 300 €. Dans tous les cas, vous profitez d'une belle réduction sur le casque à réduction de bruit active de Sony qui reste l'un des meilleurs modèles du marché en 2024.

Jusqu'à 300 € de remise sur les Pixel 8 et 8 Pro

Les derniers modèles de Google avait connu une nette augmentation de prix à leur lancement il y a quelques mois. Grâce aux soldes, vous pouvez désormais les acheter à des tarifs plus raisonnables. Sur Amazon, le Pixel 8 fait l'objet d'une réduction de plus de 200 € et passe de 799 € à 589 €.

Si vous préférez le Pixel 8 Pro, celui-ci est à 799 € alors que Google demande normalement 1 099 € pour son dernier fleuron. La réduction accordée ici est de 300 €.

Les AirPods 2 et Pro 2 moins chers pendant les soldes

Les AirPods 2 restent l'un des best-sellers du catalogue Apple en 2024. Ils sont à 99 € en ce moment pendant les soldes. On les trouve certes régulièrement à ce prix sur Amazon, mais ils sont à 130 € la plupart du temps. Alors, si vous guettiez une offre pour les acheter, c'est le moment de sauter le pas.

Les AirPods Pro 2 en ce qui les concerne sont aussi à un prix intéressant pendant les soldes. La version mise à jour qui dispose d'un port USB-C s'affiche en ce moment à 229 € sur Amazon, au lieu de 279 €.

Lenovo ideaPad Gaming 3 : un PC portable gamer correct à seulement 599 €

L'IdeaPad Gaming 3 de Lenovo est un modèle apprécié pour son rapport qualité-prix. Il affiche un design sobre qui est très proche des ordinateurs portables classiques. C'est un modèle idéal donc pour les gamers qui utilisent aussi les PC portables pour leur profession.

Le modèle en promotion sur Amazon à 599 € au lieu de 749 € est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 6600H performant. Il est associé à 16 Go de RAM et à une puce graphique RTX 3050 d'entrée de gamme qui suffira pour faire tourner la plupart des jeux récents dans des conditions très correctes, surtout sans le Ray Tracing.

100 € de réduction sur le nouveau MacBook Air M3

Le MacBook Air de 2024 équipé d'une puce M3 voit son prix baisser de 100 € sur Amazon en ce moment. Il s'agit du modèle de 13,6 pouces disposant de 256 Go de stockage. Pour un modèle très récent, ce MacBook Air fait ici l'objet d'une belle réduction.

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleures offres chez Fnac Darty, chez Boulanger ou encore sur les smartphones et tablettes pendant les soldes d'été.