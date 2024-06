Fnac Darty : c’est parti pour les soldes d’été 2024, voici les offres incontournables

La Fnac et Darty ont lancé leurs premières offres des soldes d'été 2024. Nous avons fait le tour des promotions en cours et vous proposons ici LA sélection des meilleures offres du moment sur les produits high-tech.

C'est le début des soldes d'été 2024 chez Fnac Darty. Les deux sites du groupe proposent une première vague de bons plans, avec des réductions allant jusqu'à 80%. Pour ce qui concerne le rayon high-tech, aucune catégorie n'est laissée pour compte.

Les promotions portent sur des smartphones, tablettes, des ordinateurs portables, écouteurs sans fil ou encore sur des aspirateurs robots ou balais. Vous trouverez ici les meilleures offres du moment.

Soldes chez Fnac Darty : les meilleures offres audio

Les meilleures offres sur les smartphones, tablettes et PC portables

Aspirateurs robots et balais

Les offres sur les TV

VOIR PLUS D'OFFRES DES SOLDES CHEZ LA FNAC

VOIR PLUS D'OFFRES DES SOLDES CHEZ DARTY

Sony WH et WF 1000-XM5 à 249 € au lieu de 329 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (CASQUE)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (ECOUTEURS)

Les références 1000-XM5 de Sony sont à un très bon prix pendant les soldes d'été chez Fnac et Darty. Que vous préfériez le format casque ou celui des écouteurs, les deux modèles sont à 249 € en ce moment. Pour rappel, le casque Sony WH 1000-XM5 avait été lancé à 399 € et s'affiche plus souvent à 329 € depuis quelques mois. Vous bénéficiez ainsi d'une baisse de prix d'au moins 80 €, ce qui correspond à une réduction de 25%.

Les écouteurs WF 1000-XM5 quant à eux ont été lancés à 320 € en France l'année dernière. La réduction accordée ici est donc de 70 €, soit quasiment 25% de remise également. D'après nos tests des deux produits, ils se positionnent sur le segment haut de gamme des casques et écouteurs avec un son très bien détaillé sur toutes les fréquences, une bonne ergonomie et une réduction de bruit active de premier plan.

Xiaomi Pad 6 à 249 € au lieu de 439 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (DARTY)

C'est l'une des tablettes les plus populaires en 2024 pour la simple raison qu'elle propose l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Si vous recherchez un modèle performant et équilibré sur tous les autres plans pour moins de 250 €, c'est le bon plan à ne pas rater pendant les soldes.

Pour rappel, la Xiaomi pad 6 a été lancé il y a quelques mois à 399 € dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Notez que le bon plan proposé ici par Fnac et Darty inclue le coque de protection de la tablette, le tout pour 249 € au lieu de 439 €, soit une réduction de près de 50%.

Pixel 8 et 8 Pro dès 589 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (PIXEL 8)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (PIXEL 8 PRO)

Les derniers smartphones en date de Google, les Pixel 8 et 8 Pro ont connu une augmentation de prix importante à leur sortie par rapport à leurs prédécesseurs. Mais grâce aux soldes d'été, vous pouvez les acheter à des prix beaucoup plus intéressants.

La Fnac et Darty les proposent respectivement à 589 € et 799 € sachant que les deux modèles ont des prix conseillés de 899 € et 1099 €. On a donc jusqu'à 45% de réduction pour les Pixel 8 et 8 Pro pendant les soldes. Une offre à saisir si vous visez l'un des deux smartphones.

PC portable gamer Acer Nitro 5 (RTX 4060) à 999 € au lieu de 1 199 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (DARTY)

Un PC portable gamer équipé d'une RTX 4060 et d'un Core i5 pour moins de 1000 €, c'est une très bonne affaire en 2024. Surtout avec le positionnement de l'Acer Nitro 5 qui est une référence qu'on ne présente plus. Grâce aux soldes d'été chez Fnac et Darty, ce modèle est à 999 € au lieu de 1 199 €, ce qui représente une réduction appréciable de 200 €.

Si vous recherchez un ordinateur gaming portable pendant les soldes, c'est une offre à regarder de près. Notez que la carte graphique a un TGP de 115 W et est donc proche du maximum de la référence. Vous tirerez donc le meilleur parti de la RTX 4060 qui est une carte graphique taillée pour des performances optimales en 1080p, voire en 1440p.

TV OLED Samsung S95D 2024 de 55 pouces à 2190 € au lieu de 2790 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est la meilleure TV OLED de Samsung en 2024 et elle fait déjà l'objet d'une réduction non négligeable de 600 €. C'est grâce aux soldes d'été qui vous offrent ici une opportunité de vous procurer l'une des références les plus aboutis sur le segment des TV OLED.

Au lieu de 2790 €, Fnac et Darty proposent ainsi la S95D de Samsung à 2190 €. Pour rappel, ce modèle est un concurrent direct de la LG OLED G4, la référence la plus avancée chez LG. Samsung et son coururent sont désormais au coude à coude sur ce marché.

Nous venons de vous présenter quelques-unes des meilleures offres des soldes d'été chez Fnac Darty. Vous y trouverez sûrement votre bonheur. Nous continuons de scruter les nouvelles offres et allons régulièrement mettre à jour cette liste tout au long des soldes.