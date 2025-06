L'édition 2025 du Prime Day arrive bientôt. Le géant du commerce en ligne Amazon vient d'annoncer les dates de son prochain événement. À l'inverse des précédentes éditions, le Prime Day 2025 durera un peu plus longtemps.

Créé en 2015, le Prime Day d'Amazon est devenu un événement commercial incontournable de le saison estivale. Chaque année, en plus des soldes d'été, les membres du programme Amazon Prime qui bénéficient, entre autres, de la livraison gratuite en un jour ouvré et d'un accès à diverses plateformes (dont Prime Video) peuvent profiter de cette période pour faire de très bonnes affaires.

Même si vous n'êtes pas titulaire d'un compte Amazon Prime, sachez que vous avez l'occasion de vous inscrire gratuitement pour un essai de 30 jours. Comme vous l'aurez compris, cet événement vous concerne aussi si vous n'êtes pas encore membre Prime.

Quand aura lieu le Prime Day 2025 d'Amazon ?

De manière générale, le Prime Day se tient pendant une durée de 48 heures, soit deux jours. Mais, en 2025, Amazon a pris la décision d'organiser son événement sur quatre jours, du 8 juillet à 00h01 au 11 juillet à 23h59. Une première depuis la création du Prime Day !

Les membres Prime auront donc deux fois plus de temps pour profiter des offres dans toutes les catégories de produits incluant la mode, la maison, la beauté, les sports et loisirs, et surtout les produits high-tech. Bien évidemment, les smartphones, les objets connectés, les tablettes ou les PC portables seront de la partie.

Hormis la France, plusieurs pays participeront à l'édition 2025 du Prime Day : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Colombie, l'Espagne, les États-Unis, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Turquie.

Pour rappel, comme évoqué ci-avant, l'abonnement Amazon Prime peut être testé gratuitement. À l'issue de la période d'essai de 30 jours, deux offres vous seront proposées. La première, qui est à 6,99 euros par mois, a été pensée pour les personnes réalisant des achats ponctuels sur le site Amazon. De son côté, la seconde formule est sous la forme d'un abonnement annuel au prix de 69,90 euros.