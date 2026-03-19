Avec son Snapdragon 8s Gen 4, le Poco F7 5G est à seulement 272 € : difficile de faire mieux

Le POCO F7 5G voit son prix descendre sous la barre des 300 €, un très bon prix pour un smartphone aux performances haut de gamme. AliExpress le propose actuellement à 272 € grâce à une double réduction.

Poco F7

Le Poco F7 est l’exemple parfait du flagship killer : un smartphone présentant des caractéristiques haut de gamme pour un prix accessible. Il est actuellement affiché à 302 € sur AliExpress, mais grâce au code promo FRASPHD30, vous pouvez faire baisser son prix de 30 € supplémentaires.

La version 12 Go / 256 Go du smartphone revient au final à seulement 272 € au lieu de 453 €, soit une réduction de 40%. Pour à peine 16 € de plus, vous pouvez vous offrir la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Elle est ainsi disponible à 288 € au lieu de 503 € avec le code promo FRASPHD45. Vous réalisez ainsi une économie de 215 €. Cette variante du smartphone est plus intéressante à ce prix.

Poco F7 : une fiche technique solide à ce prix

Le POCO F7 5G est propulsé par le processeur Snapdragon 8s Gen 4, une puce performante gravée en 4 nm. Il offre des performances proches des puces haut de gamme actuelles et est ainsi capable d’encaisser n’importe quelle tâche gourmande en ressources, y compris les jeux exigeants.

Le Poco F7 dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces (2772 x 1280 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un affichage fluide. La luminosité quant à elle monte jusqu’à 3200 nits.

La partie photo s’appuie sur un double capteur : un module principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. A l’avant, on retrouve une caméra de 20 MP pour les selfies. Les photos sont propres et détaillées, ce qui est largement suffisant pour un usage quotidien et les réseaux sociaux.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le POCO F7 5G dispose d’une grosse batterie de 6500 mAh, un autre point fort. On est bien au-dessus de la moyenne. Le smartphone atteint les deux jours d’autonomie sans grande difficulté. La charge rapide quant à elle est de 90W, assurant une charge complète en une heure chrono.


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