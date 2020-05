Intel ou AMD ? Le fondateur de Linux qui ne jurait que par Intel a changé de camp !

Le fondateur de Linux, Linus Torvalds, a finalement décidé d’abandonner Intel. Après 15 années de fidélité à Intel, l’homme a équipé son ordinateur personnel d’un processeur conçu par AMD, le Ryzen Threadripper 3970x 32 coeurs.

Linus Torvalds a profité de la sortie de la version 5.7 RC7 du noyau Linux pour surprendre la communauté d’utilisateurs Linux avec une annonce anecdotique mais symbolique. Après des années à défendre la supériorité des composants Intel, l’informaticien est passé chez la concurrence. « En fait, ce qui a suscité le plus d’enthousiasme chez moi cette semaine c’est la mise à jour de mon PC et pour la première fois depuis 15 ans, mon bureau n’est plus basé sur Intel. Non, je ne suis pas encore passé à ARM, mais je fonctionne maintenant avec un AMD Threadripper 3970x » annonce Linus Torvalds dans son message hebdomadaire sur l’état du noyau Linux.

Linus Torvalds adopte le processeur AMD Ryzen Threadripper 3970x de 32 coeurs

L’ordinateur du fondateur de Linux est donc alimenté par une des puces les plus hauts de gamme d’AMD. Le CPU Ryzen Threadripper 3970x compte 32 cœurs cadencés à 3,7 GHz et dispose de 64 threads. Un mode boost permet d’atteindre 4,5 GHz. Le processeur d’AMD est disponible chez la plupart des revendeurs autour de 2200 euros. « Mes tests ‘allmodconfig’ sont trois fois plus rapides qu’auparavant. Si cela n’a pas beaucoup d’importance en cette période calme, je remarquerai les effets de la mise à jour lors de la prochaine fenêtre d’intégration des correctifs » assure le créateur de Linux.

La révélation de Linus Torvalds pourrait bien aider AMD à séduire les utilisateurs de Linux. Pour rappel, AMD est déjà en train de prendre progressivement l’avantage sur Intel, notamment sur le terrain de l’entreprise ou du gaming. AMD est en effet parvenu à grapiller 41% de parts de marché dans les PC gaming en 2019. Face au succès de son rival, Intel serait tout simplement pris de court et s’attend à vivre une période difficile. Que pensez-vous de l’annonce de Linus Torvalds ? Dans quel camps êtes-vous ? Plutôt Intel ou AMD ? On attend votre avis dans les commentaires.